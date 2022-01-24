صقيع وثلوج تكسو اليونان

لويزا غولياماكي أ ف ب

مارة بجانب الأكروبوليس خلال تساقط الثلوج في وسط أثينا في 24 كانون الثاني/يناير 2022

اثينا (أ ف ب) – كست الثلوج الاثنين أجزاء كبيرة من اليونان وصولاً إلى جزيرة كريت الجنوبية، بسبب موجة برد مصحوبة بتدن في درجات الحرارة التي بلغت أحياناً 14 درجة مئوية تحت الصفر، ما أدى إلى قطع الكهرباء والطرقات.

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وتساقطت الثلوج للمرة الأولى هذا العام في وسط أثينا ما أدى إلى اقفال البرلمان اليوناني والمدارس.

ولم يتأثر النقل الجوي والبحري، ولكن اختلت حركة المترو باتجاه مطار العاصمة.

وقال أستاذ فيزياء الغلاف الجوي كريستوس زيريفوس على شبكة التلفزيون الرسمي (إ ر ت) "إنه وضع غير عادي في بلدنا".

وقال مدير أبحاث المرصد الوطني في أثينا كوستاس لاغوفاردوس في حديث لتلفزيون "أ ن ت 1" إن العاصمة لم تشهد طقساً مشابهاً منذ 1968.

كذلك تساقطت الثلوج على العديد من الجزر اليونانية في بحر ايجه (بين اليونان وتركيا) عازلةً بعض القرى الجبلية في أندروس وناكسوس وتينوس، كما غطت شواطئ ميكونوس.

وتساقطت الثلوج بكثافة أيضاً على جزيرة إيفيا شمال أثينا التي اجتاحتها حرائق الصيف الماضي.

وضاعفت البلديات جهودها للحفاظ على الطرقات الرئيسية مفتوحة بينما عانت قرى كثيرة من انقطاع الكهرباء.

وتوقعت الحماية المدنية أن يستمر تساقط الثلوج الثلاثاء مع درجات حرارة تحت الصفر.

ج ب ه/س ح/ص ك

© 2022 AFP