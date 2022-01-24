محادثات في أوسلو بين طالبان ومسؤولين غربيين

محمد رصفان ا ف ب

مقاتلو طالبان في دورية أثناء خروج تظاهرات في كابول بتاريخ 21 كانون الثاني/يناير 2022

اوسلو (أ ف ب) – يعقد ممثلون عن طالبان محادثات مع دبلوماسيين غربيين في أوسلو الاثنين تتركّز على الأزمة الإنسانية التي تعيشها أفغانستان وحقوق الإنسان، خصوصا النساء اللواتي فرضت الحركة الإسلامية قيودا متشددة عليهن.

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وفي أول زيارة يجريها ممثلون عن طالبان إلى أوروبا منذ عادت الحركة إلى السلطة في آب/اغسطس، سيجتمعون مع ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي والنروج.

ويترأس وفد طالبان وزير خارجية حكومة الحركة أمير خان متقي.

وتجري المحادثات المغلقة بتسهيل من النروج في فندق "سوريا موريا" الواقع على تلة تغطيها الثلوج خارج أوسلو.

ويُتوقّع أن تتركز المحادثات على وضع حقوق الإنسان، الذي تدهور بدرجة كبيرة منذ آب/اغسطس، عندما عادت الحركة إلى السلطة بعد 20 عاما على الإطاحة بها.

وتوقفت المساعدات الدولية، ما فاقم معاناة ملايين السكان الذين كانوا في الأساس يعانون من الجوع عقب موجات جفاف متتالية.

وجاء في تغريدة الأحد للمبعوث الأميركي الخاص توماس ويست أن "في موازاة البحث مع حلفائنا وشركائنا والمنظمات الإنسانية في سبل حل الأزمة الإنسانية، سنواصل اعتماد دبلوماسية قائمة على النظر إلى الأمور بلا أي أوهام مع طالبان في ما يتعلق بمخاوفنا وبما تقتضيه مصلحتنا بأن تكون أفغانستان مستقرة وتحترم حقوق الإنسان وجامعة" لكل الأطراف المحليين.

ولم تعترف أي دولة بعد بحكومة طالبان. وشددت وزيرة الخارجية النروجية أنيكين هويتفيلدت الجمعة على أن المحادثات "لن تمثل شرعنة لطالبان أو اعترافا بها".

وأضافت "لكن علينا التحدث مع السلطات التي تدير البلاد بحكم الأمر الواقع. لا يمكننا أن نسمح للوضع السياسي بأن يؤدي إلى كارثة إنسانية أسوأ".

في الأثناء، أعربت طالبان عن أملها في أن تساهم المحادثات في "تحويل أجواء الحرب.. إلى وضع يسوده السلام"، وفق ما قال الناطق باسم حكومتها ذبيح الله مجاهد لفرانس برس السبت.

ومنذ آب/اغسطس، تم تعليق المساعدات الدولية التي كانت تموّل حوالى 80 في المئة من ميزانية أفغانستان، فيما جمّدت الولايات المتحدة أصولا بقيمة 9,5 مليارات دولار في المصرف المركزي الأفغاني.

في الأثناء، قفزت معدلات البطالة ولم تُدفع رواتب الموظفين في القطاع الحكومي منذ أشهر.

واليوم يهدد شبح الجوع 23 مليون أفغاني أي ما يعادل 55 في المئة من السكان، وفق بيانات الأمم المتحدة، التي تشير إلى أنها تحتاج إلى 4,4 مليارات دولار من الدول المانحة هذه السنة للتعامل مع الأزمة الإنسانية.

"كسر الجليد"

وما زال المجتمع الدولي بانتظار معرفة كيف ينوي المتشددون الإسلاميون حكم أفغانستان، بعدما ضربوا بمسألة حقوق الإنسان عرض الحائط إلى حد بعيد خلال ولايتهم الأولى بين 1996 و2001.

وتصر طالبان على أنها باتت أكثر اعتدالا، لكن النساء ما زلن محرومات إلى حد كبير من العمل في القطاع العام فيما بقيت المدارس الثانوية بمعظمها مغلقة أمام الفتيات.

واختفت ناشطتان هذا الأسبوع بعد اعتقالهما من منزليهما في كابول عقب مشاركتهما في تظاهرة.

والأحد، اليوم الأول من زيارة وفد طالبان إلى أوسلو التي تستمر ثلاثة أيام، التقى ممثلو الحركة بشخصيات من المجتمع المدني الأفغاني، بما في ذلك ناشطات وصحافيين، لمناقشة مسألة حقوق الإنسان.

وقالت الناشطة المدافعة عن حقوق النساء التي كانت بين المشاركين في الاجتماعات جميلة أفغاني لفرانس برس "كان اجتماعا ايجابيا لكسر الجليد".

وأكدت أن ممثلي طالبان "أظهروا حسن نية (...) سنرى إذا كانت أفعالهم ستتطابق مع أقوالهم".

في الأثناء، شدد ذبيح الله مجاهد في تغريدة أن على "جميع الأفغان أن يتعاونوا من أجل تحقيق نتائج سياسية واقتصادية وأمنية أفضل".

ولفت إلى أن "المشاركين.. أدركوا بأن لا حل غير التفاهم والتعاون المشترك".

ووصل أعضاء الوفد الذي ضم 15 شخصية جميعهم ذكور السبت على متن طائرة استأجرتها الحكومة النروجية.

وكان من بينهم أنس حقّاني، زعيم "شبكة حقّاني"، الفصيل الأكثر عنفا في حركة طالبان والمسؤول عن بعض أسوأ الهجمات التي شهدتها أفغانستان.

وقوبلت مشاركته بانتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

© 2022 AFP