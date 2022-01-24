مقتل ثلاثة جنود عراقيين بانفجار عبوة ناسفة شمال بغداد

كركوك (العراق) (أ ف ب) – أعلن مصدر عسكري عراقي مقتل ثلاثة جنود بانفجار عبوة ناسفة صباح الاثنين لدى مرور دورية للجيش جنوب مدينة كركوك الواقعة شمال بغداد.

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وقال المصدر "قتل ثلاثة جنود بانفجار عبوة ناسفة استهدف عجلة عسكرية +همر+ على أطراف ناحية داقوق" الواقعة الى الجنوب من مدينة كركوك.

كما أدى الانفجار الذي وقع صباح الاثنين ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه الى إصابة جندي رابع بجروح، وفقا للمصدر.

ويأتي الهجوم بعد أيام على مقتل 11 جندياً في هجوم استهدف مقراً للجيش العراقي ونسب لتنظيم الدولة الاسلامية فجر الجمعة في محافظة ديالى الواقعة شمال شرق بغداد، حسبما ذكر مسؤول عسكري في ديالى لوكالة فرانس برس، في أحد أكثر الهجمات دمويةً منذ أسابيع.

وأعلن العراق أواخر 2017 انتصاره على تنظيم الدولة الإسلامية بعد طرد الجهاديين من كل المدن الرئيسية التي سيطروا عليها في 2014، فيما قُتل زعيم التنظيم في عام 2019.

تراجعت مذاك هجمات تنظيم الدولة الإسلامية في المدن بشكل كبير، لكن القوات العراقية ما زالت تلاحق خلايا نائمة في مناطق جبلية وفي البادية.

© 2022 AFP