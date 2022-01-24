منظمة الصحة العالمية تتوقع الانتهاء المحتمل للمرحلة الحادة من الجائحة

طاقم طبي ينقل من سيارة إسعاف شخصًا إلى قسم المرضى المصابين بكوفيد في مستشفى بوكروفسكايا في سان بطرسبرغ في 24 كانون الثاني/يناير 2022 بعد يوم من تسجيل روسيا حصيلة قياسية جديدة للاصابات

باريس (أ ف ب) – اعتبرت منظمة الصحة العالمية الاثنين ان الانتهاء المحتمل للمرحلة الحادة من الوباء قد يصبح ممكنا اعتبارا من هذه السنة فيما دخلت شهادة التلقيح حيز التنفيذ في فرنسا لمن تفوق أعمارهم 16 عاما.

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وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس "يمكننا وضع حدّ للمرحلة الحادّة من الجائحة هذا العام - يمكننا إنهاء كوفيد-19 بصفته حالة طوارئ صحية عالمية".

وأضاف، في افتتاح اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، أن من أجل إنهاء المرحلة الحادة من تفشي الجائحة، لا يجب أن تقف الدول مكتوفة الأيدي بل عليها محاربة اللامساواة في توزيع اللقاحات ومراقبة انتشار الفيروس ومتحوّراته واتّخاذ الإجراءات اللازمة لتقييد انتشاره.

وأكد أنه في افريقيا 85% من السكان لم يتلقوا بعد جرعة واحدة من اللقاح.

لكنّه حذّر أيضا من "خطورة أن نفترض أن المتحورة أوميكرون ستكون المتحورة الأخيرة أو أن الجائحة انتهت"، لأن الظروف "مثالية" حاليًا في العالم لظهور متحورات جديدة من الفيروس، بما في ذلك متحورات سريعة الانتشار وأكثر ضررًا.

وقال إن احتمال ظهور متحورة "أشد عدوى وأكثر فتكا، حقيقي جدا".

وكان مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغه اعتبر الأحد أن أوروبا قد تكون على طريق الخروج من جائحة كوفيد-19 بعد سنتين من ظهور هذا المرض في القارة العجوز حيث يحتمل أن تصيب المتحورة أوميكرون 60% من السكان بحلول آذار/مارس.

وقال في مقابلة مع وكالة فرانس برس "من المحتمل أن تكون المنطقة تقترب من نهاية الجائحة"، لكنّه حضّ على الحذر من واقع تغيّر الفيروس.

شهادة التلقيح في فرنسا

في بيان نشر الاثنين، أكد كلوغه أن "أوميكرون في طريقها لتحل محل دلتا بسرعة غير مسبوقة" في أوروبا. وأضاف "بعد أقل من شهرين من اكتشافها في جنوب إفريقيا، باتت تشكل 31,8% من الحالات في المنطقة الأوروبية مقابل 15% الأسبوع السابق".

في فرنسا، الدولة الأوروبية التي سجلت أعلى نسبة إصابة كبلد كبير، بدأ العمل بشهادة التلقيح الاثنين والتي ينتج عنها تشديد الاجراءات لغير الملقحين رغم الانتقادات التي أثارها هذا القرار لدى معارضيه.

لم يعد إبراز فحص سلبي يكفي باستثناء الدخول إلى المؤسسات والخدمات الصحية، ويجب بالنسبة للذين تفوق أعمارهم 16 عاما أن يبرزوا دليلا على تلقي اللقاح من أجل المشاركة في أنشطة ترفيهية أو دخول المطاعم والحانات (باستثناء المطاعم الجماعية) أو المعارض أو النقل العام بين المناطق (طائرات وقطارات وحافلات).

لكن الحكومة أعلنت عن وقف وضع الكمامات في الخارج والعمل الإلزامي عن بعد في 2 شباط/فبراير ثم إعادة فتح الملاهي الليلية والعودة الى الحانات في 16 شباط/فبراير.

فقاعة صحية

في الصين، رفع العزل الطويل عن مدينة شيآن (شمال) الإثنين كما أعلنت السلطات مشيرة من جانب آخر الى وجود 72 إصابة بكوفيد بين المشاركين في الألعاب الأولمبية في بكين.

كان سكان العاصمة الإمبراطورية القديمة البالغ عددهم 13 مليونا في عزل في منازلهم منذ 22 كانون الأول/ديسمبر بعد اكتشاف بؤرة أدت الى إصابة أكثر من 2100 شخص.

هذا العزل لمدة شهر هو الأطول والأوسع نطاقا الذي يفرض في الصين منذ حجر مدينة ووهان، حيث ظهر الوباء أول مرة، من كانون الثاني/يناير حتى نيسان/ابريل 2020.

العدد الرسمي للاصابات في الصين يبقى ضئيلا مقارنة مع بقية العالم لكن السلطات ترد على تجدد ظهور الوباء باجراءات جذرية وقد تعززت مع اقتراب أولمبياد بكين (4 إلى 20 شباط/فبراير).

باتت بكين الآن تسجل أعلى عدد إصابات يومية قبل نحو عشرة أيام من انطلاق الألعاب الأولمبية حيث أعلنت العاصمة عن ست إصابات جديدة من أصل إجمالي 18 حالة على المستوى الوطني يضاف اليها 39 إصابة لأشخاص قادمين من الخارج.

بهدف الحد من مخاطر الإصابة، سيكون على الرياضيين والمشاركين الآخرين في الألعاب الشتوية البقاء داخل فقاعة صحية.

© 2022 AFP