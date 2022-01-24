وفاة شابة متأثرة بجروحها جراء إطلاق نار داخل قاعة محاضرات في ألمانيا وانتحار المنفذ

دانيال رولان ا ف ب/AFP

قوات الشرطة والانقاذ امام جامعة بعد هجوم في جنوب المانيا في 24 كانون الثاني/يناير 2022

هايدلبرغ (ألمانيا) (أ ف ب) – اصيب أربعة أشخاص بجروح جراء إطلاق نار داخل قاعة محاضرات في جامعة هايدلبرغ جنوب غرب ألمانيا، توفي أحدهم متأثرا بجروحه في المستشفى، بحسب مصدر أمني.

إعلان اقرأ المزيد

وأقدم المنفذ بعد ذلك على الانتحار.

وجاء في بيان لشرطة مانهايم أن "منفّذا منفردا أصاب أربعة أشخاص بالرصاص ما أدى إلى وفاة شابة متأثرة بجروحها في قاعة محاضرات" موضحة أن المنفّذ استخدم في الهجوم "سلاحا طويلا".

وقال ستيفان فيلهلم المتحدث باسم شرطة مانهايم إن "المنفذ انتحر بعد ذلك".

وتنطلق الشرطة من مبدأ انه كان منفذا منفردا وبالتالي "لم يعد هناك تهديد".

المحققون حاليا "ليسوا على علم برسالة لتبني المسؤولية" بينما دعت الشرطة الرأي العام لتفادي التكهنات.

واعلنت الشرطة على تويتر أنها أطلقت عملية واسعة النطاق في حرم نوينهايمر فيلد في الجامعة، وقد حضّت على عدم التوجّه إلى المنطقة "لتسهيل وصول عمّال الإنقاذ وأجهزة الطوارئ".

وهايلبدرغ جامعة عريقة في ولاية بادن-فورتمبرغ، يؤمها نحو 160 ألف شخص.

وتضم الجامعة أقساما للعلوم الطبيعية، وجزءا من القسم الطبي الجامعي وحديقة نباتات.

شهدت ألمانيا في السنوات الأخيرة سلسلة هجمات نفّذ غالبيتها جهاديون أو يمينيون متطرفون.

لكن عمليات إطلاق النار داخل المؤسسات التعليمية نادرة في ألمانيا التي تعد قوانين ضبط حيازة الأسلحة فيها من الأكثر تشددا في أوروبا.

وفي العام 2009 قتل تلميذ سابق تسعة تلامذة وثلاثة مدرّسين وثلاثة من المارة في إطلاق نار في فينندن في ولاية بادن-فورتمبرغ، قبل أن ينتحر.

وفي العام 2002 أطلق طالب سابق يبلغ 19 عاما النار في مدرسة في مدينة إرفورت في وسط ألمانيا مرديا 16 شخصا بمن فيهم 12 مدرسا وطالبان، قبل أن يقدم على الانتحار.

© 2022 AFP