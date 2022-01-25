أمم إفريقيا: مانيه والتفوق العددي يضعان السنغال في ربع النهائي

بيوس اوتومي ايكبي ا ف ب

مهاجم السنغالي ساديو مانيه خلال المباراة ضد رأس الأخضر في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بافوسام، الكاميرون، في 25 كانون الثاني/يناير 2022

بافوسام (الكاميرون) (أ ف ب) – حَمَل مهاجم ليفربول الإنكليزي ساديو مانيه منتخب السنغال وصيف بطل النسخة الماضية الى الدور ربع النهائي لكأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون، وذلك بفوز شاق على رأس الأخضر 2-صفر الثلاثاء في بافوسام في لقاء أكملته الأخيرة بتسعة لاعبين.

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ورغم استعادته كامل عافيته مع عودة جميع لاعبيه العشرة الذين كانوا مصابين بفيروس كورونا، واصل المنتخب السنغالي المعاناة الهجومية التي كانت عنوان مشواره في دور المجموعات حيث اكتفى بفوز يتيم من هدف قاتل سجله مانيه بالذات، مقابل تعادلين سلبيين.

ولم يسجل السنغاليون هدفهم الأول في اللقاء إلا بعد اضطرار رأس الأخضر الى إكمال اللقاء بتسعة لاعبين، قبل أن يضيف البديل أحمدو بامبا ديينغ الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

لكن الأهم تحقق بالنسبة للسنغاليين، وهو بلوغ ربع النهائي حيث سيتواجهون مع الفائز من مباراة الأربعاء بين مالي وغينيا الاستوائية.

ولم تكن فرحة التأهل كاملة، إذ اضطر مانيه لترك أرضية الملعب للإصابة في ضربة قد تكون مكلفة لفريق المدرب أليو سيسيه في حال لم يكن حاضراً للقاء ربع النهائي.

وخاض السنغاليون اللقاء بصفوف مكتملة بعد تعافي 10 لاعبين غابوا عن دور المجموعات لإصابتهم بكورونا، ووحده قطب دفاع كريستال بالاس الانكليزي شيخو كوياتيه غاب عن مواجهة الرأس الأخضر بسبب الإيقاف، فيما شارك مدافع بايرن ميونيخ الالماني بونا سار بعد تعافيه في الوقت المناسب من إصابة في العضلة المقرّبة.

وتأمل السنغال بعد حسمها مواجهتها الأولى في النهائيات القارية مع الرأس الأخضر، الذهاب حتى النهاية وتحقيق حلمها بإحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخها بعدما كانت قاب قوسين أو أدنى منه عامي 2002 و2019، قبل أن يذهب لصالح المضيفة الحالية الكاميرون والجزائر توالياً.

وفي المقابل، انتهى حلم الرأس الأخضر في تكرار سيناريو مشاركتها الأولى عام 2013 حين بلغت ربع النهائي الذي كان في حينها الدور الإقصائي الأول وليس الثاني بما أن المنتخبات المشاركة كانت 16 مقابل 24 حالياً.

وشاركت الرأس الأخضر في النهائيات في مناسبة أخرى عام 2015 وخرجت من الدور الأول.

© 2022 AFP