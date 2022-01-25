إريكسن يبدأ عملية عودته الى الملاعب بالتدرب مع أياكس

تعرض إريكسن لسكتة قلبية في المباراة الاولي للدنمارك في كأس أوروبا ضد فنلندا في كوبنهاغن في 12 حزيران/يونيو 2021 وتم إنعاشه على أرض الملعب.

لاهاي (أ ف ب) – بدأ النجم الدنماركي كريستيان إريكسن عملية عودته الى الملاعب بعد تعافيه من السكتة القلبية التي تعرض خلال مشاركته مع بلاده في كأس أوروبا الصيف الماضي، وذلك من خلال خوض التمارين مع فريقه السابق أياكس أمستردام الهولندي بحسب ما أعلن الأخير الثلاثاء.

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ويتمرن ابن الـ29 عاماً مع يونغ أياكس، وهو الفريق الرديف لأياكس الذي منح الدنماركي بدايته الاحترافية عام 2010 بعدما انضم قبلها بعامين الى فريق الشباب وهو في السادسة عشرة من عمره، قبل أن يغادر العملاق الهولندي في 2013 الى توتنهام الإنكليزي ومن بعدها الى إنتر الإيطالي في 2020.

وخضع إريكسن لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، وهو جهاز لمنع خطر الموت المفاجئ، لكن هذا الجهاز لا يسمح له بخوض كرة القدم على المستوى الاحترافي في الدوري الإيطالي، بخلاف بطولات أخرى، ما أدى به الى الرحيل عن "نيراتسوري" باتفاق متبادل لفسخ العقد بالتراضي.

وقال أياكس الثلاثاء في بيان إن "لاعب وسط أياكس السابق كريستيان إريكسن يتمرن مع يونغ أياكس هذا الأسبوع. يعمل الدولي الدنماركي للمحافظة على لياقته البدنية حتى ايجاد فريق جديد".

وبدوره قال إريكسن الذي كان مرتبطاً بإنتر حتى عام 2024 لكنه لم يتمكن من ارتداء قميصه منذ تعرضه لسكتة قلبية في 12 حزيران/يونيو في كوبنهاغن خلال مباراة الدنمارك الأولى في كأس أوروبا ضد فنلندا، إنه "سعيد جداً لتواجدي هنا. أنا أعرف الناس في أياكس، أشعر بأني عدت الى منزلي لأني تواجدت هنا لفترة طويلة".

وتابع "مع يونغ أياكس، بإمكاني التمرن مع مجموعة على مستوى عالٍ. أريد أن أكون في أفضل مستوياتي مجدداً وفي أقرب وقت ممكن لكي أتمكن من إيجاد فريق جديد".

واحتاج إريكسن بعد تعرض للسكتة القلبية الى إعادة إنعاش على أرض الملعب قبل أن يستكمل تعافيه في المستشفى، حيث تم تثبيت جهاز تنظيم دقات القلب داخل جسمه.

وحامت الكثير من التساؤلات بشأن مستقبل إريكسن وإمكانية عودته الى الملاعب، لكنه يبدو عازماً على مواصلة مشواره الاحترافي وإن كان خارج أسوار إنتر وملاعب الدوري الإيطالي.

وفي أوائل الشهر الحالي، أعرب الدنماركي عن أمله في المشاركة في مونديال قطر نهاية العام الحالي، قائلاً لقناة "دي أر": "أريد أن ألعب كرة القدم. ما من سبب لعدم القيام بذلك".

وأكد أن الاطباء "قالوا إن ما من مشكلة في ذلك، قالوا إن الامور جيدة. لذا كل شيء مستقر، وأشعر أنني حصلت على الضوء الاخضر للعب كرة القدم مجدداً".

وتابع "هدفي أن ألعب في كأس العالم في قطر، مضيفاً أن "مسألة استدعائي من عدمها هي أمر مختلف... لكن... بإمكاني العودة".

ورشحت وسائل إعلام إنكليزية وهولندية أن يعود إريكسن الى الدوري الإنكليزي الممتاز للدفاع عن ألوان برنتفورد الذي مدد الإثنين عقد مدربه الدنماركي توماس فرانك حتى 2025.

© 2022 AFP