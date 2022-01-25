السجن ثماني سنوات في إيران لفرنسي أدين بالتجسس

حساب سعيد دهقان على تويتر/اف ب/ارشيف

صورة غير مؤرخة تم الحصول عليها من حساب تويتر لسعيد دهقان محامي الفرنسي بنجامين بريير الذي اعتقل في إيران عام 2020. حكمت محكمة إيرانيةعلى بريير بالسجن 8 سنوات حسبما أعلن محاميه في 25 كانون الثاني/يناير 2022

باريس (أ ف ب) – حكمت محكمة ثورية إيرانية على الفرنسي بنجامان بريير، المعتقل في الجمهورية الإسلامية منذ أكثر من عام ونصف، بالسجن مدة ثماني سنوات بعدما أدانته بتهمة "التجسس"، بحسب ما أعلن الثلاثاء محاميه الذي وصف المحاكمة بـ"المهزلة".

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وقال المحامي فيليب فالان في بيان تلقّته وكالة فرانس برس إنّ موكّله البالغ من العمر 36 عاماً صدر بحقّه أيضاً حُكم ثان بالسجن لمدة ثمانية أشهر إضافية بعدما أدين بتهمة ثانية هي "الدعاية" ضدّ النظام الإيراني.

وبريير الذي لطالما أكّد أنّه كان في إيران بغرض السياحة أوقف في أيار/مايو 2020 لالتقاطه بواسطة طائرة بدون طيار ترفيهية "صوراً لمناطق محظورة" في حديقة طبيعية في الجمهورية الإسلامية.

وهو موقوف في سجن فاليك آباد في مشهد (شمال شرق) وينفّذ منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقاله.

ومثُل الخميس الماضي أمام محكمة في مشهد خلال جلسة مغلقة، وفق ناشطين إيرانيين في المنفى.

وقال المحامي فالان في بيان إنّ موكله "لم يستفد، بتاتاً، من أيّ شكل من أشكال المحاكمة العادلة أمام قضاة محايدين. وللتذكير، فهو لم يستفد من أيّ حقّ في الدفاع عن نفسه، ومن أيّ اطّلاع على عناصر الاتّهام، وليست هناك أي إمكانية للتحضير لدفاعه وتقديمه أمام قضاة محكمة الثورة".

وإذ عبّر المحامي عن قلقه على الوضع الصحّي لموكّله، أوضح أنّ "أسرة بنجامان بريير تناشد السلطات الفرنسية اليوم اتخاذ إجراءات فورية تتيح إعادته إلى وطنه"، لافتاً إلى أنّ موكله اعترض بشدّة على الاتهامات و"حثّ السلطات الفرنسية على وضع نهاية لهذا الكابوس".

ولم يتسنّ الحصول في الحال على ردّ من وزارة الخارجية الفرنسية.

بدورها قالت بلاندين بريير، شقيقة الشاب الفرنسي، إنّ شقيقها "رهينة سياسية". وأضافت لوكالة فرانس برس "من الواضح أنّ هذه محاكمة سياسية تستفيد منها إيران لتوجيه رسالة إلى الحكومة الفرنسية"، مبدية أسفها "لأنّنا نشعر وكأننا بيادق في لعبة دبلوماسية".

وتخوض إيران والدول الكبرى مفاوضات شاقّة في فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 لمنع طهران من الحصول على أسلحة ذرية وانسحبت منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018.

وللمرة الأولى الإثنين، جرى الحديث عن احتمال اجراء محادثات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، في حين رفضت طهران حتى الآن أي اتصال مباشر مع واشنطن.

وتحتجز إيران حالياً أكثر من عشرة أشخاص يحملون جوازات سفر غربية، معظمهم مزدوجو الجنسية.

وتؤكّد الجمهورية الإسلامية التي لا تعترف بازدواجية الجنسية أنّ هؤلاء خضعوا لإجراءات قضائية عادلة، لكنّ منظمات حقوقية دولية تتّهم طهران باستخدام هؤلاء الموقوفين أوراق ضغط في مفاوضاتها مع الغرب.

زملاء الأكاديمية الفرنسية الإيرانية فريبا عادلخاه يحملون صورها خلال وقفة تضامنية أمام كلية العلوم السياسية في باريس في 13 كانون الثاني/يناير 2022 توماس كويكس اف ب/ارشيف

وتُدرج منظمات غير حكومية احتجازهم في إطار سياسة احتجاز رهائن تمارسها إيران التي توجه إلى هؤلاء المعتقلين في السجن أو تحت الإقامة الجبرية اتّهامات مثل التجسّس أو المساس بأمن الدولة وهو ما تستنكره عائلاتهم.

وبريير هو المواطن الغربي الوحيد المحتجز في إيران الذي يُعرف بأنه لا يحمل جواز سفر إيرانياً. ومثله، هناك معتقلان آخران على الأقلّ مضربان عن الطعام هما المهندس الإيراني-البريطاني أنوشه عاشوري (67 عامًا) ورجل الأعمال الإيراني-النمساوي كامران قادري (58 عاماً).

أما الباحثة الفرنسية الإيرانية فريبا عادلخاه المعتقلة منذ حزيران/يونيو 2019 فحكم عليها في أيار/مايو 2020 بالسجن خمس سنوات بتهمة المساس بالأمن القومي. ووضعت فريبا قيد الإقامة الجبرية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020 ثم أعيد سجنها منتصف كانون الثاني/يناير بتهمة انتهاك أحكام إقامتها الجبرية.

واعتُقل رفيقها الباحث رولان مارشال معها قبل الإفراج عنه في آذار/مارس 2020 بعد أن أفرجت باريس عن المهندس الإيراني جلال روح الله نجاد الذي كانت تسعى الولايات المتحدة لتسلّمه لخرقه العقوبات الأميركية ضدّ إيران.

وفي السنوات الأخيرة، أجرت الجمهورية الإسلامية عدة عمليات تبادل للمعتقلين مع دول أجنبية.

© 2022 AFP