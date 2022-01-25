الهلال السعودي يعلن رحيل مهاجمه الفرنسي غوميس

كريم جعفر ا ف ب/ارشيف

الرياض (أ ف ب) – أعلن الهلال بطل الدوري السعودي لكرة القدم رحيل مهاجمه الفرنسي المخضرم بافتيمبي غوميس رسميا بعد مسيرة حافلة منذ صيف 2018.

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وقال الهلال عبر حسابه الرسمي في تويتر: "إلى اللقاء بافي.. شكراً لك على كل ما حققناه معًا"، فيما قال رئيس النادي فهد بن نافل عبر حسابه في تويتر: "نحن نحبك، سوف نفتقدك".

واستعرض الهلال البطولات التي حققها غوميس مع النادي، ونشر صور المهاجم الفرنسي مع كؤوس البطولات التي فاز بها عبر حسابه في تويتر.

بدوره، كتب غوميس في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "عندما يصبح الحلم حقيقة، تغرب الشمس ثم تشرق نحو أفق آخر..".

وانضم غوميس (36 عاما) الى الهلال صيف 2018 قادمًا من غلطة سراي التركي مقابل 6 ملايين يورو، وجدد عقده في 25 تموز/يوليو 2020 حتى حزيران/يونيو 2022 مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

خاض مع الهلال 151 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 116 هدفا وصنع 19.

وساهم غوميس في تتويج الهلال بستة القاب هي دوري أبطال آسيا مرتين (2019 و2021)، والدوري المحلي مرتين (2020 و2021)، وكأس الملك مرة واحدة (2020) ومثلها الكأس السوبر المحلية (2022).

وتوج غوميس بجائزة هداف دوري أبطال آسيا في 2019، وأفضل لاعب في النسخة ذاتها، بعدما سجل 11هدفًا، كما أنه الهداف التاريخي للاعبين الأجانب للهلال.

ويُعدّ غوميس، الشهير باحتفالية "الأسد" بعد التسجيل، أول لاعب في تاريخ الهلال يستطيع إحراز 20 هدفاً على الأقل في 3 مواسم متتالية في الدوري.

وبدأ غوميس مسيرته الاحترافية مع سانت إتيان (2002-2009) لعب خلالها معارا لنادي تروا (2005)، ثم انتقل الى ليون (2009-2014) وفاز معه بكأس فرنسا وكأس الأبطال (2012) وسوانسي سيتي الويلزي (2014-2017) أمضى خلالها موسما على سبيل الاعارة مع مرسيليا (2016-2017)، وغلطة سراي (2017-2018) حيث توج معه باللقب المحلي قبل ان يحط الرحال في السعودية.

© 2022 AFP