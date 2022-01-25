بطولة استراليا المفتوحة: كيز الى نصف النهائي

الاميركية ماديسون كيز ترد احدى الكرات في المباراة ضد التشيكية باربورا كرايتشيكوفا في ربع نهائي بطولة استراليا المفتوحة في 25 كانون الثاني/يناير 2022.

ملبورن (أ ف ب) – بلغت الأميركية ماديسون كيز المصنفة 51 عالميا الدور نصف النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها على التشيكية باربورا كرايتشيكوفا الرابعة وبطلة رولان غاروس العام الماضي 6-3 و6-2 الثلاثاء في ربع النهائي.

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وهي المرة الثانية التي تبلغ فيها كيز دور الاربعة في البطولة الاسترالية بعد عام 2015 عندما خسرت امام مواطنتها سيرينا وليامس، وهي ضربت موعدا مع مواطنتها جيسيكا بيغولا الـ21 أو الأسترالية آشلي بارتي الأولى.

وقالت كيز البالغة من العمر 26 عاما "أعتقد أنني سأبكي ..."، مضيفة "كان العام الماضي معقدًا جدا. لقد فعلت كل شيء خلال الفترة الإعدادية للموسم الجديد للبدء من الصفر دون التفكير في العام الماضي. وحتى الآن نجحت في مسعاي!".

وإذا كانت كيز حاليًا خارج لائحة اللاعبات الـ50 الأوليات (كانت في المركز 87 في 10 كانون الثاني/يناير الحالي)، فسبق لها احتلال المركز السابع في عام 2016 ولعبت المباراة النهائية لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز عام 2017 عندما خسرت امام مواطنتها سلون ستيفنز، نصف النهائي في العام التالي قبل ان تخرج على يد اليابانية ناومي أوساكا.

في العام الماضي، بدأت موسمها في آذار/مارس وفازت بمباراة واحدة فقط، في دورة إنديان ويلز الأميركية في تشرين الأول/أكتوبر، منذ خروجها من ثمن نهائي بطولة ويمبلدون في تموز/يوليو.

في ملبورن، شهدت نتائجها تراجعا منذ بلوغها ربع النهائي عام 2018، حيث خرجت من ثمن النهائي في 2019، والدور الثالث عام 2020، وغابت عن نسخة العام الماضي. لم تلعب ربع نهائي احدى البطولات الاربع الكبرى منذ رولان غاروس 2019.

© 2022 AFP