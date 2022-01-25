بطولة انكلترا: هودجسون مدربًا لواتفورد خلفًا لرانييري

فرامط أوغستين صور مشتركة/ا ف ب/ارشيف

لندن (أ ف ب) – عين واتفورد الثلاثاء مدرب منتخب إنكلترا السابق روي هودجسون ليكون ثالث مدرب للفريق هذا الموسم بعد إقالة الايطالي كلاوديو رانييري.

إعلان اقرأ المزيد

وصل هودجسون إلى ملعب "فيكاردج رود" بعد 24 ساعة فقط من إقالة رانييري الاثنين بعد تراجع واتفورد إلى منطقة الهبوط في الدوري الإنكليزي عقب الخسارة القاسية امام نوريتش سيتي صفر-3 في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم.

وقال بيان النادي "يسر واتفورد تأكيد تعيين روي هودجسون مدربًا للنادي".

وأشار البيان الى انّه سينضم إلى مدرب منتخب "الأسود الثلاثة" السابق، "مساعده الموثوق به راي ليوينغتون الذي أشرف على واتفورد من 2002 حتى 2005 وحقّق نتائج مبهرة".

غادر هودجسون كريستال بالاس في نهاية الموسم الماضي، حيث اعتقد الكثيرون أن خروجه سيكون بمثابة نهاية لمسيرة تدريبية مميزة.

وسيتولى ابن الـ 74 عامًا تدريب سادس فريق في الدوري الممتاز، وتُعد مهمته الاساسية ضمان عدم هبوط واتفورد من البريميرليغ.

وأضاف بيان واتفورد "اشتهر بقيادته للأسود الثلاثة خلال فترة أربع سنوات في نهائيات كأس أوروبا 2012، وكأس العالم 2014، وكأس أوروبا 2016، كما نجح في مهامه على نطاق واسع على مستوى الأندية في إنكلترا وفي جميع أنحاء العالم".

وأردف "أبرز محطاته في البلاد عندما قاد فولهام إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في الدوري الإنكليزي والتأهل للدوري الأوروبي، حيث أطاح آنذاك بأمثال يوفنتوس وفولفسبورغ وهامبورغ في طريقه إلى النهائي، وخسر في النهائي أمام أتلتيكو مدريد".

وإثر خسارته امام نوريتش الجمعة الفائت، تراجع واتفورد الى المركز التاسع عشر في الترتيب برصيد 14 نقطة من 20 مباراة، ليبتعد نقطتين عن المركز السابع عشر الذي يحتله نوريتش نفسه.

استمر المدرب الإيطالي الذي تنقل بين اكثر من فريق في القارة العجوز، لـ 14 مباراة فقط بعد أن حل مكان الإسباني تشيسكو مونيوس في تشرين الاول/أكتوبر وفاز في مباراتين فقط.

ومنذ رحيل الاسباني خافي غارسيا عن الفريق في عام 2019، أقال واتفورد حتى الآن خمسة مدربين آخرين، وهو عين الآن مدربه الخامس عشر منذ أن اشترت عائلة بوتسو الإيطالية النادي في عام 2012.

وذاع صيت رانييري في الملاعب الانكليزية اثر فوزه بلقب الدوري مع ليستر، غير أن النجاح لم يكن حليفه لاحقاً حيث أقيل من تدريب فولهام بعد 106 أيام فقط في عام 2019، ليهبط النادي إلى "شامبيونشيب" بعد مغادرة رانييري.

واستهل المدرب الإيطالي مهامه مع واتفورد بخسارة بخماسية نظيفة أمام ليفربول، قبل أن يحقق ضد مانشستر يونايتد 4-1 في تشرين الثاني/نوفمبر فوزه الثاني فقط والأخير مع النادي.

وسيفتتح هودجسون مشواره مع واتفورد بمواجهة حذرة خارج الديار أمام بيرنلي متذيّل الترتيب في 5 شباط/فبراير.

© 2022 AFP