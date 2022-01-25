جونسون يتوعّد روسيا بعقوبات غربية غير مسبوقة إذا غزت أوكرانيا

لندن (أ ف ب) – توعّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء روسيا بعقوبات غربية "أشدّ من أيّ أمر قمنا به من قبل" إذا غزت أوكرانيا، وذلك في أعقاب محادثات مع قادة عدد من الدول الحليفة بشأن تهديدات موسكو.

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وكرّر جونسون تحذيره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الدمار الذي يرجّح أن ينجم عن أيّ توغل لقواته في أوكرانيا، وذلك لدى إطلاعه البرلمان على آخر التطورات في أعقاب اتصال أجراه في وقت متأخر من ليل الإثنين مع الرئيس الأميركي جو بايدن وعدد من حلفاء بلاده الأوروبيين.

وقال جونسون "اتفقنا على أنّنا سنردّ على أيّ هجوم روسي على أوكرانيا بشكل موحّد عبر فرض عقوبات اقتصادية شديدة ومنسّقة، أشدّ من أيّ أمر قمنا به من قبل ضدّ روسيا".

ولدى سؤاله بشأن ما إذا كان سيتم تعليق مشاركة موسكو في منظومة "سويفت" العالمية للتعاملات المالية، قال جونسون "لا شكّ في أنّ (سويفت) سيكون سلاحاً فعالاً للغاية".

ولفت إلى أنه سيكون على الولايات المتحدة التعامل مع خطوة من هذا النوع، نظراً لأنّها مركز النظام المالي العالمي، مضيفاً "نجري محادثات بهذا الشأن".

وأكّد أنّ الأوكرانيين سيقاومون أيّ توغّل روسي "بعناد وإصرار"، بعدما أعطى الضوء الأخضر لإرسال حوالى 2000 قطعة سلاح بريطانية مضادّة للدبابات إلى أوكرانيا ومدرّبين عسكريين.

ورأى أنّ الدماء التي ستسفك من جراء أيّ غزو روسي "ستكون أشبه بالحرب الأولى في الشيشان أو البوسنة أو أي نزاع شهدته أوروبا منذ العام 1945".

وقال جونسون "لا يمكننا المساومة على رؤية لأوروبا موحدة وحرّة" والتي برزت بعد نهاية الحرب الباردة عام 1989، "لأنّ روسيا أشهرت مسدّسا على أوكرانيا".

لكنه أوضح أنّ إرسال قوات قتالية تابعة لحلف الأطلسي إلى أوكرانيا، غير المنضوية في الحلف، "ليس احتمالاً مرجّحاً في الأمد القريب".

© 2022 AFP