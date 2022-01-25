دوري "أن بي ايه": صنز يواصل انتصاراته وبولز يستعيد توازنه

نجم فينيكس صنز كريس بول (يسار) خلال المباراة ضد يوتا جاز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في 25 كانون الثاني/يناير 2022.

لوس انجليس (أ ف ب) – واصل فينيكس صنز تحليقه في صدارة المنطقة الغربية ودوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عندما تغلب على ضيفه يوتا جاز 115-109 الإثنين.

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وهو الفوز السابع تواليا لفينيكس صنز والـ37 في 46 مباراة حتى الآن هذا الموسم، ويدين به إلى الثلاثي ديفين بوكر صاحب 33 نقطة وسبع متابعات، وكريس بول الذي كان قريبا من تحقيق "تريبل دابل" بتسجيله 27 نقطة، أعلى غلة له هذا الموسم، مع 14 تمريرة حاسمة وتسع متابعات، إلى جانب 20 نقطة لكامرون جونسون.

وفرض صنز افضليته في الربع الاول وحسمه بفارق 10 نقاط (31-21)، رد عليه الضيوف في الثاني بحسمه بفارق 8 نقاط (35-27) مقلصين الفارق إلى سلة واحدة في نهاية الشوط الأول (56-58).

وتابع جاز أفضليته في الربع الثالث وكسبه بفارق 4 نقاط (31-27) ليدخل الربع الاخير متقدما بفارق سلة واحدة نجح صنز في تذويبه بفضل تألق بول الذي سجل خلاله 15 نقطة أي نصف غلة فريقه الذي كسبه (30-22).

وبرز جوردان كلاركسون في صفوف يوتا جاز الذي خاض المباراة في غياب الثلاثي دونوفان ميتشل والفرنسي رودي غوبير ومايك كونلي جونيور، بتسجيله 22 نقطة بينها ثلاث ثلاثيات متتالية في الربع الاخير.

وهي الخسارة الثانية تواليا لجاز بعد الاولى امام غولدن ستايت ووريرز الاحد والرابعة في مبارياته الخمس الاخيرة والثامنة في المباريات العشر الاخيرة التي حقق فيها انتصارين فقط.

واستعاد شيكاغو بولز توازنه بعد خسارتين متتاليتين عندما تغلب على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 111-110.

ويعود الفضل في فوز بولز الى الثلاثي المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش (26 نقطة و15 متابعة) وأيو دوسونمو (24 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة) وزاك لافين (23 نقطة وسبع متابعات ومثلها تمريرات حاسمة).

وقاد داريوس غارلاند فريقه كليفلاند كافالييرز الى الفوز على ضيفه نيويورك نيكس 95-93 بفشل سلة ثلاثية قبل 83 ثانية من نهاية المباراة.

وأنهى غارلاند اللقاء برصيد 13 نقطة مع 12 متابعة، فيما كان البديل كيفن لوف افضل المسجلين في صفوف فريقه برصيد 20 نقطة، وأضاف إيفان موبلي 15 نقطة مع 12 متابعة، ودين وايد 13 نقطة.

في المقابل، لم ينفع نيويورك نيكس تألق آر جاي باريت صاحب 24 نقطة وجوليوس راندل صاحب 18 نقطة لتفادي الخسارة الرابعة في المباريات الخمس الأخيرة.

© 2022 AFP