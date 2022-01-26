أرباح أكبر مصارف دبي ترتفع في 2021 مع تعافي الاقتصاد

جوزيبي كاكاتشي ا ف ب/AFP

برج خليفة في دبي في 24 كانون الثاني/يناير 2022

دبي (أ ف ب) – أعلن بنك الإمارات دبي الوطني أكبر مصارف دبي الأربعاء عن ارتفاع صافي أرباحه في العام 2021 مع تعافي اقتصاد الدولة الخليجية في أعقاب الركود الذي تسبب به فيروس كورونا.

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وقال المصرف وهو ثاني أكبر بنك في الإمارات في بيان إنّ صافي أرباحه ارتفع بنسبة 34 بالمئة إلى 2,5 مليار دولار من 1,9 مليار دولار في 2020.

وأوضح المصرف في بيان ان ارتفاع الأرباح "يعكس مستوى مرونة نهج أعماله المتنوع والانتعاش القوي الناتج عن زخم التعافي الاقتصادي الملحوظ في العام 2021".

وقال رئيس مجلس إدارة المصرف الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم "واصل بنك الإمارات دبي الوطني تقديم التمويلات دعماً لمختلف قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وحقق مكاسب قيّمة بالتزامن مع معاودة النمو الاقتصادي بدعم من حزم التحفيز الاقتصادي الحكومية".

وقال البنك إن إجمالي الدخل ارتفع بنسبة ثلاثة في المئة إلى 6,5 مليارات دولار من 6,3 مليارات دولار في العام السابق.

وفي عام 2020، قال البنك المركزي الإمارات إنه ضاعف حزم التحفيز إلى 70 مليار دولار بهدف دعم الاقتصاد والبنوك المحلية في مواجهة وباء كوفيد -19.

© 2022 AFP