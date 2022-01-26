أستراليا المفتوحة: تسيتسيباس يتجاوز سينر بسهولة ويبلغ نصف النهائي

مارتين كيب ا ف ب

ملبورن (أ ف ب) – بلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة الثالثة في مسيرته، بفوز سهل على الإيطالي يانيك سينر الأربعاء.

إعلان اقرأ المزيد

تابع المصنف رابعاً عالمياً مشواره الجيد، فتفوق على سينر المصنف العاشر عالمياً 6-3 و6-4 و6-2 في ساعتين و6 دقائق، ليلتقي الفائز بين الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانياً عالمياً والكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم التاسع التي تقام لاحقاً.

ويسعى تسيتسيباس لبلوغ ثاني نهائي في البطولات الكبرى بعد رولان غاروس 2021، عندما خسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول عالمياً والغائب راهناً عن ملبورن بعد ترحيله لعدم تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

قال اليوناني البالغ 23 عاماً بعد لحظات من فوزه "تواضعي ساعدني. أدركت اني سأواجه لاعباً جيداً جداً، ركّزت على كراتي وقد نجحت بذلك".

بهدوء، صلابة، الهام وتحفيز، لم يترك تسيتسيباس أية فرصة لمنافسه الذي كان يخوض أول ربع نهائي في ملبورن.

ضرب اليوناني 30 كرة فائزة وترجم كرات كسر الارسال الأربع لمصلحته دون أن يفسح المجال للإيطالي بتهديد ارساله أي مرة.

بعد تعافيه من جراحة بمرفقه في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كان هذا الفوز لافتاً لستيفانوس، خصوصاً بعد مشوار معقد في ملبورن، إذ احتاج إلى أربع مجموعات لتخطي الأرجنتيني سيباستيان باييس والفرنسي بنوا بير في الدورين الثاني والثالث توالياً، قبل مواجهة نارية مع الأميركي تايلور فريتز انتهت بخمس مجموعات في الدور الرابع.

تابع تسيتسيباس "يجب أن يرى طبيبي: لم نعتقد انه بمقدورنا خوض بطولة أستراليا المفتوحة. لقد أثبت له العكس!".

وتوقفت المباراة لدقائق قليلة في المجموعة الثانية بسبب هطول الامطار قبل إغلاق سقف الملعب "هذا جزء من اللعبة. كنت على المسار الصحيح فيما تبدّلت الظروف المناخية قليلاً، اصبح ارتداد الكرات أكثر بطئاً لكني تأقلمت مع ذلك"، بحسب ما أضاف اليوناني.

© 2022 AFP