أمم إفريقيا: مصر تكرس عقدتها لساحل العاج وتضرب موعدا ناريا مع المغرب في ربع النهائي

حارس مرمى منتخب مصر محمد أبو جبل خلال المباراة ضد ساحل العاج في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون في دوالا في 26 كانون الثاني/يناير 2022.

دوالا (أ ف ب) – كرست مصر عقدتها لساحل العاج عندما تغلبت عليها 5-4 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي صفر-صفر) الأربعاء على ملعب "جابوما" في دوالا وبلغت ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم في الكاميرون.

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وضربت مصر صاحبة الرقم القياسي في عدد الالقاب في البطولة (7 مرات) موعدا ناريا في ربع النهائي مع المغرب المتوج بلقب واحد عام 1976، الأحد المقبل على ملعب "أحمدو أهيدجو" في ياوندي.

في المقابل، تلقت ساحل العاج التي جردت الجزائر من اللقب عندما تغلبت عليها 3-1 في الجولة الاخيرة من دور المجموعات، ضربة موجعة ثانية وفي الكاميرون بالذات عندما خسرت أمام الأخيرة في الجولة الاخيرة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 وفشلت في بلوغ الدور الفاصل.

وقدم المنتخب المصري أفضل عروضه حتى الآن في البطولة وكان بإمكانه حسم نتيجة المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالنظر إلى الفرص المحققة التي خلقها مهاجموه وتناوبوا على إهدارها، خصوصا البديل محمود حسن تريزيغيه، كما لعبت العارضة دورا في نظافة الشباك العاجية بردها كرتين لمهاجمي شتوتغارت عمر مرموش وليفربول الانكليزي القائد محمد صلاح في الشوط الأول.

وفرض حارس المرمى البديل محمد أبو جبل الذي دخل مكان محمد الشناوي الذي تعرض لإصابة نفسه نجما في الركلات الترجيحية بتصديه لتسديدة مدافع مانشستر يونايتد الإنكليزي إريك بايي.

ويختتم الدور ثمن النهائي لاحقا بمباراة مالي مع غينيا الاستوائية في ليمبي.

© 2022 AFP