استئناف تدريجي لحركة الملاحة في مطار اسطنبول

ياسين أكغول ا ف ب

الثلج يغطي مسجد المجيدية في اسطنبول في 24 كانون الثاني/يناير 2022

اسطنبول (أ ف ب) – تُستأنف حركة الملاحة تدريجيًا الأربعاء في مطار اسطنبول الدولي وهو الأكثر ارتيادًا في أوروبا عام 2021، بعد توقفها ليومين بسبب عاصفة ثلجية استثنائية في شرق البحر المتوسط.

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وتمكنت طائرات أولى من الهبوط والإقلاع الثلاثاء، لكن لا تزال الحركة محدودة جدًا مع فتح مدرج واحد من أصل ثلاثة.

وأعلنت "الخطوط الجوية التركية" وهي أبرز شركة طيران وطنية على تويتر أن "الرحلات تعود تدريجيًا إلى طبيعتها في مطار اسطنبول. برمجنا 131 رحلة بين الساعة 07,00 و13,00" (04,00 و10,00 ت غ).

وأثارت إدارة الأزمة في هذا المطار العصري جدًا الذي افتُتح في 2019 وأُغلق للمرة الأولى أمام حركة الطيران، انتقادات شديدة في الأيام الأخيرة، مع مئات الركاب العالقين في حرمه بعد أن تعذّر عليهم السفر أو العودة إلى المدينة إذ إن الطرق كانت مغلقة بسبب الثلوج.

وأُرغم معظم المسافرين على النوم على الأرضية الباردة، ونددوا بغياب المعلومات والدعم اللوجستي من جانب سلطات المطار والخطوط التركية، وفق ما أفاد مصوّر وكالة فرانس برس.

وعبّر آخرون على تويتر عن قلقهم إزاء انتهاء صلاحية فحوص كوفيد التي أجروها قبل انطلاقهم في رحلات كانت مقررة الاثنين أو الثلاثاء.

أمّا مطار صبيحة كوكجن الواقع على الجانب الآسيوي من اسطنبول، فهو يعمل بشكل طبيعي رغم بعض التأخير.

وتساقطت الثلوج السبت على القسم الأكبر من اسطنبول، وازدادت كثافتها ضعفَين الأحد ثمّ ليل الاثنين الثلاثاء.

وعُلّقت حركة السير الثلاثاء حول المدينة التي تعدّ 16 مليون نسمة، بناء على قرار محافظة اسطنبول.

وأُعلن الأربعاء يوم عطلة في الإدارات الرسمية فيما ستبقى الجامعات مغلقة حتى 31 كانون الثاني/يناير الحالي.

وتحط وتقلع نحو ألف طائرة يوميًا في مطار "اسطنبول هافاليماني" الواقع في الجانب الأوروبي على بعد أربعين كيلومترًا شمال غرب وسط المدينة، بالقرب من البحر الأسود.

عام 2021، استقبل هذا المطار37 مليون راكب، بحسب وزارة النقل التركية، ما جعل منه المطار الأوّل أوروبيًا، وهو يؤمن خصوصًا رحلات إلى آسيا الوسطى والشرق الأوسط وإفريقيا.

© 2022 AFP