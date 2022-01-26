دوري "أن بي ايه": عودة ناجحة لدايفيس مع ليكرز ومجنونة لكليبرز

ميشال فارسي غيتي/غيتي عبر ا ف ب

نجم لوس انجليس ليكرز ليبرون جيمس يسجل سلة ساحقة خلال مباراة الفوز على مضيفه بروكلين نتس 106-96 في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين على ملعب باركليز سنتر في نيويورك في 25 كانون الثاني/يناير 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – استفاد لوس أنجليس ليكرز من عودة نجمه أنتوني ديفيس بعد غياب دام 17 مباراة للفوز على مضيفه بروكلين نتس 106-96 الثلاثاء في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، في حين نجح جاره كليبرز في قلب تأخره بفارق 35 نقطة إلى فوز على مضيفه واشنطن ويزاردز 116-115، في ثاني أفضل عودة في تاريخ الـ "ان بي ايه".

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على ملعب "باركليز سنتر"، ساهم ديفيس في 8 نقاط و4 صدات وتمريرتين حاسمتين بعد شفائه من إلتواء في ركبته اليسرى، فيما تألق زميله ليبرون جيمس بتسجيله 33 نقطة وأضاف إليها 7 مرتدات و6 تمريرات حاسمة.

وبعدما نجح نتس في العودة إلى أجواء اللقاء مقلصاً الفارق إلى نقطتين 69-71 في الربع الثالث، أعاد جيمس عقارب الساعة إلى الوراء بتسجيله 7 نقاط توالياً، ليوجه صفعة موجعة لآمال منافسه.

ولم يكتفِ "الملك" بهذا القدر، بل "سرق" في اللحظات القاتلة الكرة مرتين في 40 ثانية، ليسجل سلة ساحقة في المرتين ضامناً لليكرز أكبر فارق في المباراة 100-85.

في المقابل، أرخى غياب كايري إيرفينغ وكيفن دورانت بثقله على نتس (ثالث المنطقة الشرقية)، برغم جهود جيمس هاردن الذي حقق "تريبل-دابل" مع 33 نقطة و12 مرتدة و11 تمريرة حاسمة.

وحافظ ليكرز الذي حقق فوزه الـ 24 هذا الموسم مقابل 24 هزيمة أيضاً، على مركزه الثامن في الغربية، أمام جاره كليبرز التاسع الذي حقق ثاني أفضل عودة في تاريخ الـ "أن بي ايه" بعدما كان متأخراً بفارق 35 نقطة قبل الاستراحة.

وبعد شوط أوّل كارثي، دفع تايرون لو مدرب كليبرز لوضع ريدجي جاكسون والكرواتي إيفيتسا زوباتس على مقاعد البدلاء، نجح الفريق الضيف في العودة إلى أجواء اللقاء بفضل لوك كينارد صاحب 25 نقطة، منها 7 في الثواني التسع الأخيرة، وتسديدة من خارج القوس عند الصافرة مع حصوله على خطأ، إلى 8 مرتدات و6 تمريرات حاسمة في 30 دقيقة.

وعلى ملعب "تشايس سنتر"، فاز غولدن ستايت ووريرز ثاني المنطقة الغربية على ضيفه دالاس مافريكس الخامس بنتيجة 130-92.

وتلقى الخاسر صفعة ثانية، بعدما أصيب لاعبه تيم هاردواي جونيور بكسر في قدمه اليسرى سيبعده بالتأكيد لفترة طويلة عن الملاعب.

وبرز لاعبو ووريرز بلعبهم الجماعي وبنسبة نجاحهم في الرميات مع 55.3 في المئة، على صورة الخماسي الكونغولي الديموقراطي جوناثان كومينغا صاحب 22 نقطة (8 رميات ناجحة من أصل 9)، وستيفن كوري (18 نقطة و9 مرتدات و7 تمريرات حاسمة) وكلاي تومسون (15 نقطة و6 تمريرات حاسمة) وجوردان بول (17 نقطة) والكندي أندرو ويغينز (14 نقطة).

وتألق في صفوف مافريكس، السلوفيني لوكا دونتشيتش مع 25 نقطة و8 مرتدات، لكنه لم يخض الربع الرابع مفضلاً اراحة رقبته بسبب الاوجاع التي يعاني منها منذ عدة مباريات.

وفاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على نيو أورليانز بيليكانز 117-107، في مباراة تألق خلالها نجم الاول الكاميروني جويل إمبيد الذي سجل 42 نقطة وأضاف إليها 14 مرتدة و4 صدات.

وفي مباراة أخرى، قاد العملاق الصربي نيكولا يوكيتش بتسجيله 28 نقطة إلى 21 مرتدة و9 تمريرات حاسمة فريقة دنفر ناغتس سادس المنطقة الغربية للفوز على مضيفه ديترويت بيستونز صاحب المركز الرابع عشر في الشرقية بنتيجة 110-105.

© 2022 AFP