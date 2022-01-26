كأس أمم إفريقيا: غينيا الاستوائية آخر المتأهلين الى ربع النهائي

ايسوف سانوغو ا ف ب

لاعبو غينيا الاستوائية يحتفلون بتأهلهم الى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بعد فوزهم بركلات الترجيح على مالي في ملعب "أومنيسبورت" في مدينة ليمبي في الكاميرون في 26 كانون الثاني/يناير 2022

ليمبي (الكاميرون) (أ ف ب) – بات المنتخب الغيني الاستوائي آخر المتأهلين الى الدور ربع النهائي بفوزه على نظيره المالي 6-5 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي صفر-صفر) الأربعاء في ليمبي في ختام الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في الكاميرون.

إعلان اقرأ المزيد

وتلتقي غينيا الاستوائية في ربع النهائي مع السنغال الأحد على ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي.

وهي المرة الثالثة التي تبلغ فيها غينيا الاستوائية الدور ربع النهائي في ثالث مشاركة لها في العرس القاري بعد 2012 عندما استضافت النهائيات مشاركة مع الغابون، و2015 عندما استضافتها بدلا من المغرب وأنهتها في المركز الرابع.

ولم ترق المباراة الى المستوى وغابت الفرص الحقيقية للتسجيل وإن كانت الافضلية لمالي ثالثة نسختي 2012 و2013، ففرض التعادل نفسه في الوقتين الاصلي والاضافي قبل ان تبتسم ركلات الترجيح لغينيا الاستوائية.

وتدين غينيا الاستوائية بتأهلها إلى حارس مرماها خيسوس أووونو الذي تصدى لركلتين ترجيحيتين لماساديو حيدارا وفالاي ساكو سدد هاماري تراوريه فوق العارضة.

في المقابل، فشلت مالي في مواصلة مشوارها في العرس القاري وتكرار إنجازها الأفضل في الكاميرون بالذات قبل 50 عاما عندما بلغت المباراة النهائية وخسرت امام الكونغو 2-3.

وسجل لغينيا الاستوائية في ركلات الترجيح روبن بيليما وكارلوس أكابو ويانيك بويلا وساوول كوكو وايفان سالفادور إيدو وسانتياغو إينيمي، فيما أهدر لها ايميليو إينسوي حيث سدد فوق العارضة وبابلو غانيت تصدى لها الحارس المالي ابراهيم مونكورو.

وسجل لمالي أداما تراوريه وموسى دجينيبو والبلال توريه وأليو ديانغ ومحمد كامارا.

© 2022 AFP