كأس أمم إفريقيا: نقل مباراتين من دوالا الى ياوندي

صورة لملعب جابوما في دوالا قبل مباراة ساحل العاج والجزائر في الجولة الثالثة الاخيرة من دور المجموعات لنهائيات كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون في 20 كانون الثاني/يناير 2022.

ياوندي (أ ف ب) – أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الاربعاء نقل مباراتين في نهائيات كأس أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون من ملعب "جابوما" في مدينة دوالا الى استاد "أحمدو أهيدجو" في العاصمة ياوندي.

إعلان اقرأ المزيد

وقال مسؤولان في الاتحاد القاري فضلا عدم الكشف عن اسميهما إن هذا القرار المتعلق بمباراة في ربع النهائي الاحد وأخرى في دور الاربعة في الثاني من شباط/فبراير المقبل لا يرتبط بمسألة الأمن ولكن بسبب سوء أرضية الملعب.

ويأتي البيان في أعقاب إعلان رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي الثلاثاء نقل مباراة أخرى في ربع النهائي الأحد أيضًا من ملعب "أولميبي" في ياوندي إلى ملعب "أحمدو أهيدجو" على خلفية حادثة التدافع قبل مباراة الكاميرون وجزر القمر الاثنين في ثمن النهائي التي أدت الى وفاة ثمانية أشخاص.

وأكد الاتحاد الافريقي هذا القرار في بيانه الرسمي "المباراة القادمة المقررة مبدئيًا في استاد أوليمبي لن تقام حتى يتلقى كاف واللجنة المنظمة المحلية تقرير لجنة التحقيق الذي يفسر الظروف والأحداث التي أدت إلى إصابة ووفاة المشجعين في ملعب أوليمبي".

أما المباراة الاخرى في دور الاربعة المقررة في الثالث من الشهر المقبل لا زالت حتى الآن مقررة في ملعب أوليمبي.

ايبا-امت/ر م

© 2022 AFP