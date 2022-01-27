أستراليا المفتوحة: أول نهائي لبارتي على أرضها

آرون فرانسيس ا ف ب

ملبورن (أ ف ب) – بلغت الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة أولى عالميًا، أول نهائي لها في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى، بفوزها الخميس على الاميركية ماديسون كيز (51) بسهولة 6-1، 6-3.

إعلان اقرأ المزيد

واحتاجت اللاعبة المتوجة بلقبين كبيرين الى 62 دقيقة لتصبح أول لاعبة أسترالية تبلغ نهائي هذه البطولة منذ وندي تورنبول عام 1980، حيث ستلاقي البولندية إيغا شفيونتيك التاسعة عالميًا او الاميركية دانيال كولينز الثلاثين.

بارتي المتوجة في رولان غاروس 2019 وويمبلدون 2021، تأمل في أن تصبح أول أسترالية تتوج على أرضها منذ كريس أونيل في 1978.

قالت بارتي (25 عاماً) التي تحقق بداية موسم رائعة مع 10 انتصارات متتالية "بصراحة، الأمر لا يصدّق. أقدّم أفضل مستوياتي هنا".

كانت قد خسرت في نصف النهائي في ملبورن عام 2020 وربع النهائي في 2021.

أضافت بارتي التي ستحتفظ بمركزها الأول عالمياً حتى بحال خسارتها النهائي "كانت الكرة أبطأ اليوم، أثقل على المضرب. حاولت أن أجري وأتاقلم، وأنجز أكبر عدد من الكرات وأبقي مادي تحت الضغط على إرسالها، لأنها قادرة أن تقلب الطاولة عليك فجأة".

أضافت عن كيز "من الرائع رؤيتها تعود الى المكان الذي تستحق. هي إنسانة رائعة".

وتقدم بارتي مستويات رائعة في ملبورن، فلم تخسر أي مجموعة وفقدت إرسالها مرة واحدة في ست مباريات.

تفوّقت على الأوكرانية ليسيا تسورنكو 6-صفر و6-1 وفي 54 دقيقة، الإيطالية لوتشيا برونتسيتي 6-1 و6-1 في 52 دقيقة، الإيطالية الأخرى كاميلا جورجي 6-2 و6-3 في 61 دقيقة، الأميركية أماندا أنيسيموفا 6-4 و6-3 في ساعة و14 دقيقة والأميركية جيسيكا بيغولا 6-2 و6-صفر في 63 دقيقة.

بارتي التي مارست رياضة الكريكيت الأربعاء مع فريقها للاسترخاء، سيطرت على مجريات المباراة من خلال ضرباتها الأمامية الهجومية وكراها الخلفية اللولبية (سلايس).

وبعد مجموعة أولى من طرف واحد، استعادت كيز أنفاسها في الثانية على أمل تحقيق إنجاز بعد تخطيها الإسبانية باولا بادوسا الثامنة والتشيكية باربورا كرايتشيكوفا الرابعة في طريقها إلى نصف النهائي.

وبرغم الدخول في أجواء المباراة، إلا ان بارتي حسمت الثانية 6-3 وضمنت بطاقة النهائي.

من جهتها، كانت كيز (26 عاماً) تخوض دور الاربعة للمرة الثانية في البطولة الاسترالية بعد عام 2015 عندما خسرت امام مواطنتها سيرينا وليامس.

وإذا كانت كيز حاليًا خارج لائحة اللاعبات الـ50 الأوليات (كانت في المركز 87 في 10 كانون الثاني/يناير الحالي وستعود الاثنين بين الثلاثين الاوليات)، فسبق لها احتلال المركز السابع في عام 2016 ولعبت المباراة النهائية لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز عام 2017 عندما خسرت امام مواطنتها سلون ستيفنز، ونصف النهائي في العام التالي قبل ان تخرج على يد اليابانية ناومي أوساكا.

في ملبورن، شهدت نتائجها تراجعا منذ بلوغها ربع النهائي عام 2018، حيث خرجت من ثمن النهائي في 2019، والدور الثالث عام 2020، وغابت عن نسخة العام الماضي. ولم تخض ربع نهائي إحدى البطولات الاربع الكبرى منذ رولان غاروس 2019.

© 2022 AFP