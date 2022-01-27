أكبر مصرف في الإمارات يحقق أرباحا قياسية بعد جائحة كورونا

كريم صاحب ا ف ب

ابوظبي (أ ف ب) – أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر مصارف الإمارات، الخميس عن تحقيق صافي أرباح قياسي في العام 2021، مع عودة الحياة إلى طبيعتها في الدولة الخليجية والمنطقة اثر جائحة كورونا.

إعلان اقرأ المزيد

وقال المصرف في بيان إنّه حقّق أرباحا بقيمة 12,5 مليار درهم (3.4 مليارات دولار) مقارنة بصافي أرباح بقيمة 10,6 مليارات دولار في سنة 2020.

وقالت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول هناء الرستماني في بيان "سجّل بنك أبوظبي الأول إيرادات وصافي أرباح قياسية في ظل تسارع مؤشرات الانتعاش الاقتصادي لهذا العام".

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان وهو مستشار الأمن القومي للإمارات، إنّ العام 2021 شهد انتعاشا اقتصاديا ملموسا "مع ظهور فرص غير مسبوقة الابتكار وتحقيق النمو على الرغم من حالة عدم اليقين حول تطورات الاوضاع المرتبطة بجائحة" كورونا.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصارف دبي، أعلن الأربعاء بدوره عن ارتفاع صافي أرباحه في العام 2021 مع تعافي اقتصاد الدولة الخليجية في أعقاب الركود الذي تسبب به الفيروس.

وفي عام 2020، قال البنك المركزي الإمارات إنه ضاعف حزم التحفيز إلى 70 مليار دولار بهدف دعم الاقتصاد والبنوك المحلية في مواجهة وباء كوفيد -19.

يذكر ان بنك أبوظبي الأول ولد في العام 2017 بعد اكتمال عملية دمج بنك الخليج الاول وبنك ابوظبي الوطني، ليدخل الكيان المصرفي الجديد السوق المالية للدولة الخليجية باصول تعتبر من بين الاكبر في الشرق الاوسط.

© 2022 AFP