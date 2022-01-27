أمم إفريقيا: الحكومة الكاميرونية لـ "تحسين" سبل الوصول إلى ملعب أوليمبي

كينزو تريبويلارد ا ف ب/ارشيف

لقي ثمانية أشخاص حتفهم وجرح 38 آخرون في تدافع أمام ملعب "أوليمبي" ستاديوم، قبل انطلاق مباراة المنتخب المضيف مع جزر القمر في الدور ثمن النهائي الإثنين

ياوندي (أ ف ب) – قال المتحدث باسم الحكومة الكاميرونية لوسائل الإعلام الرسمية الخميس إن السلطات المحلية تريد "تحسين" سبل الوصول إلى ملعب "أوليمبي" في العاصمة ياوندي بعد التدافع المميت الذي أسفر الإثنين عن مقتل ثمانية أشخاص في نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

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ولقي ثمانية أشخاص، من بينهم طفل وامرأتان، حتفهم وجرح 38 آخرون في تدافع أمام ملعب "أوليمبي" قبل انطلاق مباراة المنتخب المضيف مع جزر القمر في الدور ثمن النهائي، ما دفع الاتحاد القاري الثلاثاء الى مطالبة الكاميرون بفتح تحقيق بالحادثة ونقل مباراة مقررة في ربع النهائي يوم الأحد الى ملعب آخر في العاصمة.

وأفاد وزير الاتصالات الكاميروني رينيه إيمانويل سادي شبكة "سي آر تي" وصحيفة "كاميرون تريبيون" المملوكة من الدولة "سنحاول معرفة ما إذا كان من الممكن استخدام طرق أخرى تخدم (ملعب) أوليمبي حتى لا يستخدم الجميع نفس الطريق".

وأضاف "طلب منا رئيس الوزراء التفكير في الأمر، وسيعمل الوفد العام للأمن القومي (الشرطة) على القيام بذلك حتى يتم تحسين الوصول إلى الاستاد".

وقال السادي إن حركة المرور حول ملعب أوليمبي كانت "مرعبة" وأن الحكومة تريد "تحسين" النظام المروري المعتمد حالياً.

وضمن السياق ذاته، قال رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي إنه "لا يمكن تفسير" لماذا كانت بوابة الدخول مغلقة، مما أدى إلى التدافع.

وأضاف "لو كانت تلك البوابة مفتوحة كما كان من المفترض أن تكون، لما واجهتنا هذه المشكلة، هذه الخسائر في الأرواح. من أغلق تلك البوابة؟ ومن المسؤول عنها؟".

وعلى خلفية ما حصل، تم نقل مباراة في الدور ربع النهائي والتي كان من المقرر إقامتها على ملعب "أوليمبي" إلى ملعب "أحمدو أهيدجو" في العاصمة أيضًا.

وطالب موتسيبي بتقديم الاستنتاجات الأولى للتحقيق إلى الاتحاد القاري الجمعة على أبعد تقدير.

© 2022 AFP