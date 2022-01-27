أولمبياد بكين 2022: باقات الورود على منصة التتويج ستمثّل رسالة حب من جدات شنغهاي

جيسيكا يانغ ا ف ب/ا ف ب

أمضت المتقاعدة من شنغهاي مو غويينغ الأشهر الثلاثة الماضية في حياكة الورود الصوفية لباقات المتوجين بالميداليات الأولمبية في بكين

شنغهاي (أ ف ب) – عندما يتسلّم المتوّجون بمسابقاتهم في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022 باقاتهم المعتادة على منصة التتويج، لن يكون أحد أكثر فخراً من سيدة متقاعدة في شنغهاي تُدعى مو غويينغ.

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لقد أمضت هي ونحو 150 شخصًا - معظمهم من النساء المسنات - الأشهر الثلاثة الماضية في حياكة الورود المصنوعة من خيوط الصوف داخل مركز لتجهيز الباقات التي ستقدم الى الفائزين بالميداليات.

وقالت السيدة الثمانينية "أنا متأكدة من أنني عندما أرى الرياضيين يحملون الباقات ويرتدون الميداليات، ثم يأخذونها إلى بلدانهم، سأشعر بالفخر في قلبي والسعادة الكبيرة".

وأنتجت النساء 4400 وردة لأكثر من 1200 باقة من الزهور.

وتتميّز الباقات بأنّها مصنوعة من خيوط الصوف، وعلى عكس الباقة الحقيقية القابلة للتلف، يمكن أن تكون بمثابة تذكار مدى الحياة.

ويُعدّ المتقاعدون جزءًا من نادي حرفي في مركز نشاط للنساء والأطفال أصبح معروفًا على المستوى الوطني بمهارات أعضائه.

تتجلى هذه المهارات في المنتج النهائي، وهو جذع معدني طويل ملفوف بخيوط خضراء تنبت أوراقه في طريقه إلى بتلات الورد القرمزي الرائعة والمجمعة بإحكام.

الحرفيات هن جزء من نادٍ في مركز نشاط خاص بالنساء والأطفال أصبح معروفًا على المستوى الوطني بمهارات أعضائه جيسيكا يانغ ا ف ب/ا ف ب

قبل الألعاب الأولمبية، أمضت النساء الكثير من وقتهن في صنع سترات وجوارب وأوشحة وقبعات عالية الجودة وحتى فساتين كاملة للجمعيات الخيرية والتي تم التبرع بها للمحتاجين لمساعدتهم خلال فصل الشتاء البارد في الصين.

وتقوم مجموعة من المنظمات الحكومية والشركات أيضًا بشكل روتيني بتكليف النادي بإنشاء عناصر مختلفة كهدايا.

-مصنوعة بكل حب-

بالنسبة للعضوات مثل هوانغ هونغيينغ البالغة من العمر 68 عامًا، والتي نشأت وهي ترتدي ملابس مصنوعة يدويًا من قبل الوالدين والأجداد، فإن هذا عمل مليء بالحب.

وقالت هوانغ "نحن متماسكون بالحب، لنرث الحب، وننشر الحب" مضيفة "نحن مرتبطون بعمق وعاطفة بالحياكة".

ويُعد مشروع مساهمتهن الأولمبية المقدم لهن عبر اتحاد شنغهاي النسائي، الانجاز الاكبر لهذه المجموعة على الإطلاق.

وبعد تجربة طويلة لم تخل من الأخطاء، عمل النادي على تحسين مظهر الورود النابض بالحياة جيسيكا يانغ ا ف ب/ا ف ب

وظهر أسلوبهن في الصياغة في الصين في منتصف القرن التاسع عشر عندما قامت شركة عالمية في شنغهاي بدمج التقنيات الصينية والغربية.

وبعد تجربة طويلة لم تخل من الأخطاء، عمل النادي على تحسين مظهر الورود النابض بالحياة، وشراء زهور حقيقية وتقشير البتلات واحدة تلو الأخرى للكشف عن أسرار تصميم الطبيعة.

تستخدم كل عاملة حرفية كرة من الخيوط وإبرتين وأكثر من 50 نوعًا من الغرز، وتستغرق صناعة كل وردة عدة ساعات.

وأوضحت هوانغ أن "التشديد هو المفتاح".

يتم إرسال الورود النهائية ليتم دمجها مع عناصر أخرى - أغصان الزيتون والغار والكوبية والزنابق والعبقة - التي أنشأتها النوادي الأخرى في جميع أنحاء البلاد، علمًا انّ العمل يستغرق في كل باقة حوالى 35 ساعة.

يعتبر العمل في هذا المجال شاق، ولذلك فإنّ معظم الجدات في شنغهاي لديهن ضمادات ملفوفة حول أصابعهن لحمايتهن.

مو، التي تبلغ من العمر 80 أو 81 عامًا، عاشت مدة طويلة من عمرها وسط اضطرابات شنغهاي في زمن الحرب، لكنها سعيدة الآن بما تفعله.

تم صنع العناصر الزهرية الأخرى في الباقات بواسطة نوادي صياغة أخرى في جميع أنحاء البلاد جيسيكا يانغ ا ف ب/ا ف ب

وقالت "إنه لمن دواعي سرورنا أن يشارك شخص ما في مثل سني في هذا المشروع الأولمبي. أنا سعيدة للغاية وأشعر بأنني محظوظة للغاية".

وأضافت أن "الباقات ستمثل أمتنا وسينقلها الرياضيون إلى بلدان في جميع أنحاء العالم لذلك نحبكها بطريقة متينة جدًا".

© 2022 AFP