اللجنة الاولمبية الدولية ستلتقي بينغ شواي خلال أولمبياد بكين

غريغ مارتن اللجنة الاولمبية الدولية/ا ف ب

الالماني توماس باخ رئيس اللجنة الاولمبية الدولية في محادثة عبر الفيديو مع لاعبة كرة المضرب الصينية بينغ شواي في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

بكين (أ ف ب) – أعلنت اللجنة الاولمبية الدولية الخميس أنها تواصلت مع لاعبة كرة المضرب الصينية بينغ شواي مجددًا وتخطط لتلتقيها خلال أولمبياد بكين الشتوي الذي ينطلق الشهر المقبل.

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وأثارت بينغ، المصنفة أولى عالميًا سابقًا في منافسات الزوجي، ضجة عالمية منذ أن زعمت في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت أنها "أجبرت" على ممارسة الجنس مع نائب رئيس الوزراء السابق تشانغ غاولي خلال علاقة متقطعة.

سرعان ما أزالت الرقابة في بكين تلك المزاعم الصادرة عن الإنترنت الصيني الخاضع للرقابة المشددة، ولم تظهر بطلة ويمبلدون ورولان غاروس السابقة في الزوجي علنًا لقرابة ثلاثة أسابيع.

لم يعلق تشانغ غاولي على تلك المزاعم بينما ظهرت بينغ (36 عامًا) لاحقًا في مناسبات قليلة ما دفع صحافيون في وسائل الإعلام الحكومية الصينية على القول إن هذا دليل على حريتها ورفاهيتها.

في محادثة قصيرة لاحقًا عبر الفيديو مع إحدى الصحف السنغافورية، قالت إنها لم تدع مطلقًا أن أي شخص اعتدى عليها جنسيًا.

وقال متحدث باسم اللجنة الاولمبية الدولية في بيان لوكالة فرانس برس إن الهيئة "بقيت على تواصل مع (بينغ) وأجرت بعض المحادثات معها" منذ اتصالها بها أولا في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت وكانت آخرها "الاسبوع الفائت".

وتابع البيان أن بينغ قالت للجنة "أتطلع للأولمبياد الشتوي 2022 المقبل في بكين وأسعى لمتابعة المنافسات والأبطال الصينيين"، وأكدت أنها "تتطلع" للقاء رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ ورئيسة لجنة الرياضيين باللجنة الأولمبية الدولية إيما تيرهو خلال الألعاب".

تحدّث باخ مع بينغ عبر مكالمة فيديو في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما أصدرت الأولمبية الدولية بيانًا قالت فيه إن اللاعبة "بخير وبصحة جيدة".

أدى ذلك الى انتقادات لباخ على أنه يحمي الصين كونها مضيفة الأولمبياد الشتوي.

استمرت المخاوف الدولية بشأن حقيقة حرية بينغ على الرغم من ظهورها العلني مرة أخرى، كما ارتدى بعض المشجعين في بطولة أستراليا المفتوحة قمصانًا تحمل شعار "أين بينغ شواي؟"

وأثارت البطولة رد فعل عنيف في نهاية الأسبوع الماضي عندما ظهر فيديو لطاقم الأمن يأمر المشجعين بخلع القمصان ولافتة لدعم بينغ، مما دفع أسطورة كرة المضرب مارتينا نافراتيلوفا إلى وصف هذه الخطوة بأنها "مثيرة للشفقة".

يوم الثلاثاء، قال مدير البطولة كريغ تايلي إن المشجعين يمكنهم ارتداء القمصان طالما فعلوا ذلك بسلام.

وكانت رابطة المحترفات لكرة المضرب "دبليو تي ايه" أعلنت نهاية الماضي أنها ستعلق جميع بطولاتها في الصين.

© 2022 AFP