عقار فايزر المضاد لفيروس كورونا ينال موافقة الوكالة الأوروبية للأدوية

أعلنت الهيئة الأوروبية الناظمة للأدوية الخميس موافقتها على استخدام عقار فايزر المضاد لفيروس كورنا في أول علاج من نوعه للمرض يؤخذ عن طريق الفم للمرض، يحصل على ترخيص في أوروبا. وشددت الهيئة على أن هذا العلاج يعطى "للبالغين ممن هم في خطر الإصابة بشكل متزايد بعوارض أشد للمرض".

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أعطت الهيئة الأوروبية الناظمة للأدوية الخميس الضوء الأخضر لاستخدام عقار فايزر المضاد لكوفيد في أول علاج من نوعه للمرض يؤخذ عن طريق الفم للمرض، يحصل على ترخيص في أوروبا.

وأشارت الوكالة الأوروبية للأدوية في بيان إلى أنها "أوصت باستخدام باكسلوفيد (Paxlovid) لعلاج كوفيد-19 لدى البالغين ممن... هم في خطر الإصابة بشكل متزايد بعوارض أشد للمرض".

فرانس24/أ ف ب

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