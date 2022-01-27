بطولة إيطاليا: غوزنس إلى إنتر معاراً من أتالانتا

ميلانو (أ ف ب) – أعلن نادي إنتر حامل اللقب ومتصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم الخميس انضمام الظهير الأيسر الألماني روبن غوزنس الذي يدافع عن ألوان مواطنه أتالانتا والغائب عن الملاعب بسبب الاصابة، إلى صفوفه على سبيل الاعارة مع التزام الشراء في حال تحققت بعض الشروط.

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وأفاد "نيراتسوري" في صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب خضوع غوزينس للفحص الطبي الخميس "يسر إنتر أن يعلن أنه تم التوصل لاتفاق مع أتالانتا للتعاقد مع روبن إيفراردوس غوزينس. انضم الظهير الألماني إلى النادي على سبيل الإعارة مع الالتزام بالشراء إذا تم استيفاء شروط معينة".

ولم يحدد البيان قيمة الصفقة أو مدة انتقال لاعب فيتيس أرنهم الهولندي السابق إلى ملعب "جوسيبي مياتسا"، لكن صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" المحلية أفادت بأنها وصلت إلى حوالي 25 مليون يورو (22 مليوناً زائد 3 ملايين مكافآت) وأن غوزنس سيبقى في صفوف إنتر لفترة 4 أعوام ونصف العام (حتّى حزيران/يونيو 2026) مقابل راتب سنوي يقدر بقيمة 2.5 مليوني يورو.

ومن المتوقع أن يعود الألماني الدولي (13 مباراة) إلى الملاعب في غضون شهر للالتحاق بفريقه الجديد، بعد تعرضه للإصابة في أوتار الركبة منذ تشرين الاوّل/أكتوبر الماضي أمام يونغ بويز السويسري في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتأتي صفقة التعاقد مع غوزنس (27 عاماً) كبديل محتمل للجناح الأيسر الكرواتي إيفان بيريشيتش أو كخليفة له في حال قرر الأخير والذي سيبلغ 33 عامًا الأسبوع المقبل، الرحيل في نهاية الموسم، علماً أن عقده ينتهي في حزيران/يونيو من دون أن يقدم على تجديده.

وبات غوزنس أوّل لاعب الماني ينضم إلى إنتر منذ مواطنه المهاجم لوكاس بودولسكي الذي وصل إلى إيطاليا على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر قادماً من أرسنال الانكليزي في كانون الثاني/يناير 2015.

كما بات لاعب هيراكليس الهولندي السابق تاسع ألماني يرتدي قميص إنتر، علماً أنه كان انضم إلى أتالانتا في صيف 2017 قادماً من هولندا وخاض مذاك 157 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 29 هدفاً.

ويعتبر غوزنس منذ انضمامه إلى برغامو أحد مفاتيح لعب أتالانتا بقيادة مدربه جان بييرو غاسبيريني حيث بات الفريق من المنافسين على المراكز الأربعة الأولى في الـ "سيري أ" منذ عام 2019.

وتفجرت موهبة الالماني مع "مانشافت" في النسخة الاخيرة من كأس أوروبا، حيث ساهم في فوز منتخب بلاده على البرتغال 4-2 بتسجيله هدفاً وتمريره ثلاث كرات حاسمة.

© 2022 AFP