بكين تؤكد لواشنطن ضرورة أخذ المخاوف الأمنية الروسية "على محمل الجد"

تيتسيانا فابي ا ف ب

وزير الخارجية الصينين وانغ يي (يمين) ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن في روما على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021

بكين (أ ف ب) – أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي الخميس أن "المخاوف الأمنية المنطقية" لروسيا "يجب أن تؤخذ على محمل الجد"، كما ذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان.

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وقال وانغ في المحادثة الهاتفية التي تناولت التوتر بشأن أوكرانيا "ندعو كل الأطراف إلى الهدوء والامتناع عن تصعيد التوتر".

وتتهم واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون موسكو بالإعداد لغزو أوكرانيا بعد حشد مئة ألف جندي بالقرب من حدود جارتها.

وتنفي روسيا أي خطة للغزو لكنها تطالب حلف شمال الأطلسي برفض عضوية أوكرانيا وهو طلب رفضه الغرب.

ومن دون أن يسمي الحلف الأطلسي، قال وانغ إنه "لا يمكن ضمان الأمن الإقليمي عبر تعزيز أو حتى توسيع كتل عسكرية".

ورأى الوزير الصيني أن "المخاوف الأمنية المنطقية لروسيا يجب أن تؤخذ على محمل الجد وتتم تسويتها".

من جهته، أكد بلينكن لنظيره الصيني أن عدوانا روسيا على أوكرانيا يهدد الأمن والاقتصاد العالمي، كما قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس.

وقال برايس إن بلينكن "شدد على المخاطر الأمنية والاقتصادية العالمية التي يمكن أن يشكلها عدوان روسي جديد على أوكرانيا، وأكد أن خفض التصعيد والدبلوماسية يمثلان المسار المسؤول للمضي قدما".

© 2022 AFP