تصفيات مونديال 2022: الإمارات تهزم سوريا وتعزز مركزها الثالث

كريم صاحب ا ف ب

دبي (أ ف ب) – عزّزت الإمارات مركزها الثالث في المجموعة الأولى من الدور الثالث الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في كرة القدم، بفوزها على ضيفتها سوريا 2-صفر الخميس في دبي في الجولة السابعة.

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وسجل كايو كانيدو (43) ويحيى الغساني (70) هدفي الامارات.

ورفع "الأبيض" رصيده الى 9 نقاط وبفارق 4 نقاط عن لبنان الرابع الذي خسر على أرضه صفر-1 أمام كوريا الجنوبية، و5 عن العراق الخاسر أمام مضيفه الإيراني صفر-1 أيضاً، فيما بقيت سوريا في المركز السادس الأخير برصيد نقطتين.

ومع ضمان إيران التأهل رسميا الى النهائيات واقتراب كوريا الجنوبية من حسم المركز الثاني، اصبح الصراع على المركز الثالث المؤهل لخوض ملحق آسيوي وآخر عالمي هو هدف منتخبات المجموعة الاخرى.

وتحدى صاحب الارض الغيابات في طريقه لتحقيق فوزه الثاني على التوالي، بعدما كان هزم لبنان 1-صفر ايضا في الجولة السادسة، والأول على ارضه في الدور الحاسم بعد هزيمة وتعادلين.

وخاضت الامارات المباراة بغياب أبرز هدافيها علي مبخوت وفابيو ليما بسبب الإصابة، وبقي سيباستيان تاليابوي على مقاعد الاحتياط بعد اعتماد المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك على كايو كانيدو الذي كان عند حسن الظن بهدف وتمريرة حاسمة.

من جهته، دفع الروماني تيتسا فاليريو مدرب سوريا بالثلاثي الهجومي عمر السومة وعمر خريبين ومحمود المواس، ومع ذلك لم يستطع تشكيل اي خطورة تذكر على مرمى حارس الامارات علي خصيف.

وبدأت الامارات بالضغط مبكراً وأبعد إبراهيم عالمة العائد الى حراسة مرمى سوريا كرة خطرة قبل أن تصل الى طحنون الزعابي (25).

ثم تدخل عالمة مجددا بعد دقيقتين للتصدي لتسديدة علي صالح قبل ان يشتتها المدافع عمرو الميداني (27).

واثمر ضغط الامارات عن افتتاح التسجيل بعدما توغل خليل ابراهيم اثر تلقيه كرة من رمية تماس ليرسل عرضية الى كانيدو تابعها براسه في شباك عالمة (43).

واضاف"الأبيض" الثاني بعدما انتزع الغساني في أول كرة يلمسها بعد دخوله بديلا لخليل الحمادي الكرة من منتصف الملعب ومررها الى كانيدو الذي اعادها له وسددها بسهولة في الشباك، الغاه الحكم اولا بداعي التسلل قبل ان يحتسبه بعد العودة الى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" (70).

© 2022 AFP