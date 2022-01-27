تصفيات مونديال 2022: السعودية على بُعد فوز من النهائيات بتغلبها على عُمان

- ا ف ب

لاعبو المنتخبين السعودي والعُماني يتابعون الكرة وهي في طريقها الى الشباك العُمانية خلال لقاء الفريقين في تصفيات مونديال قطر 2022، جدة في 27 كانون الثاني/يناير 2022

كوالالمبور (أ ف ب) – بات المنتخب السعودي على بُعد فوز من حسم تأهله الى نهائيات مونديال قطر 2022، وذلك بفوزه الأربعاء على ضيفه العُماني 1-صفر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية للدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية.

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ويُدين المنتخب السعودي بتجديده الفوز على جاره العُماني الذي خسر ذهاباً على أرضه بالنتيجة ذاتها، الى فراس البريكان الذي سجل هدف المباراة الوحيد مطلع الشوط الثاني (48)، مانحاً فريق المدرب الفرنسي هيرفيه رينار نقطته التاسعة عشرة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن المنتخب الياباني الفائز الخميس على ضيفه الصيني 2-صفر، فيما تحتل أستراليا المركز الثالث بـ14 نقطة بعد فوزها الكبير على فيتنام 4-صفر.

وسيضمن المنتخب السعودي بلوغه النهائيات للمرة السادسة في تاريخه قبل جولتين على ختام الدور الحاسم بحال فوزه الثلاثاء على اليابان في سايتاما.

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعتين مباشرة إلى المونديال، على أن يخوض الفائز بين ثالثي المجموعتين ملحقاً دولياً ضد خامس أميركا الجنوبية في حزيران/يونيو.

وباتت مهمة عُمان شاقة جداً في المنافسة على المركز الثالث بما أنها تتخلف حالياً بفارق 7 نقاط عن أستراليا بعد تلقيها الهزيمة الرابعة عقب لقاء افتقدت فيه لعدد من لاعبيها سواء بسبب فيروس كورونا أمثال عصام الصبحي وعبدالعزيز الغيلاني، أو الإصابة مثل الهداف صلاح اليحيائي.

وفي الجهة المقابلة، افتقد أيضاً السعوديون قائدهم سلمان الفرج بداعي الإصابة، إلا أنهم استعادوا الحارس محمد العويس وسالم الدوسري اللذين غابا عن آخر مباراتين بسبب الإصابة.

© 2022 AFP