تصفيات مونديال 2022: اليابان وأستراليا يضيقان الخناق موقتاً على السعودية

فيليب فونغ ا ف ب

كوالالمبور (أ ف ب) – حقق منتخب اليابان فوزه الرابع توالياً وأستراليا الأول في أربع مباريات ليضيقا الخناق موقتاً على السعودية، الخميس في الجولة السابعة من الدور الثالث الحاسم ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022 في كرة القدم.

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وفازت اليابان على ضيفتها الصين 2-صفر في سايتاما وأستراليا على ضيفتها فيتنام في ملبورن 4-صفر، فيما تستضيف السعودية في وقت لاحق عُمان في جدة ضمن المجموعة الثانية.

ورفعت اليابان رصيدها إلى 15 نقطة من 7 مباريات في المركز الثاني بفارق نقطة عن أستراليا الثالثة، فيما تتصدر السعودية مع 16 نقطة تأمل في تعزيزها والاقتراب أكثر من التأهل السادس في تاريخها بحال فوزها على عمان.

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعتين مباشرة إلى المونديال، فيما يخوض الفائز بين ثالثي المجموعتين ملحقاً دولياً ضد خامس أميركا الجنوبية في حزيران/يونيو.

في المباراة الأولى في سايتاما شمال العاصمة طوكيو، سجل لمنتخب الساموراي الباحث عن تأهل سابع توالياً يويا أوساكو (13 من ركلة جزاء) وجونيا إيتو (61).

وكانت اليابان، بطلة آسيا أربع مرات (رقم قياسي)، حققت بداية متعثرة في الدور الثالث حيث خسرت مرتين في أول ثلاث مباريات، لكنها عادت بقوة إلى مسار التأهل بفوزها أربع مرات توالياً.

اليابان التي تستقبل السعودية الثلاثاء المقبل، بكرت في افتتاح التسجيل من نقطة الجزاء عبر أوساكو في مرمى يان جونلينغ، اثر لمسة يد من وانغ شينتشاو عندما كان يحاول إبعاد عرضية إيتو (13).

لاعبو أستراليا يحتفلون بعد التسجيل في مرمى فيتنام كون كرونيس ا ف ب

عزّز المضيف تقدمه في الشوط الثاني عندما ترجم إيتو برأسه عرضية البديل يوتا ناكاياما (61).

في المقابل، تلاشت آمال الصين في بلوغ المونديال، علماً بأنها خاضت أول مباراة لها تحت إشراف المدرب لي تسياوبينغ.

وعلى استاد ريكتانغولار في ملبورن على مقربة من ملاعب كرة المضرب حيث تقام بطولة أستراليا المفتوحة، سجل منتحب "سوكروز" رباعية في مرمى فيتنام حملت توقيع جايمي مكلارين (30) وتوم روغيتش (45+2) وكريغ غودوين (72) ورايلي ماكغري (76).

وغاب عن منتخب أستراليا مدربه غراهام أرنولد المصاب بفيروس كورونا.

© 2022 AFP