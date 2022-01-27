تصفيات مونديال 2022: تأهل إيران إلى النهائيات للمرة السادسة بفوزها على العراق

عطا كيناري ا ف ب

احتفل الايرانيون بعد تسجيل مهدي طارمي هدف الفوز على العراق في تصفيات مونديال 2022

طهران (أ ف ب) – ضمنت إيران تأهلها رسمياً إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، بعد فوزها على العراق 1-صفر الخميس في طهران، وذلك ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى للدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية.

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على استاد "أزادي" سجل لاعب بورتو البرتغالي مهدي طارمي هدف الفوز مطلع الشوط الثاني (48)، ليبلغ "تيم ملي" النهائيات الثالثة توالياً والسادسة في تاريخه بعد 1978 و1998 و2006 و2014 و2018، ويصبح أول منتخب آسيوي يبلغ النهائيات من بوابة التصفيات.

وكان المنتخب الإيراني الأكثر مثالية بين منتخبات المجموعة الأولى حتى الآن، فحقق ستة انتصارات وتعادلاً في مبارياته السبع.

ورفعت إيران رصيدها إلى 19 نقطة، بفارق نقطتين عن كوريا الجنوبية الفائزة الخميس أيضاً على أرض لبنان 1-صفر، فيما تملك الإمارات الثالثة التي تلعب مع سوريا لاحقا 6 نقاط في المركز الثالث، ما يعني انه لن يكون بمقدورها اللحاق بإيران في المباريات المتبقية.

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعتين مباشرة إلى المونديال، فيما يخوض الفائز بين ثالثي المجموعتين ملحقاً دولياً ضد خامس أميركا الجنوبية في حزيران/يونيو.

وغاب عن تشكيلة المدرب الكرواتي دراغان سكوتشيتش نجم هجومه سردار أزمون، مهدي قائدي، مجيد حسيني، أحمد نوراللهي واحسان حاج صفي للاصابة بكورونا، فيما تأثر المنتخب العراقي، صاحب 4 نقاط من سبع مباريات دون أي فوز حتى الآن، بغياب ثمانية لاعبين.

وأصبحت إيران المنتخب الرابع عشر الذي يتأهل إلى النهائيات المقررة نهاية العام الجاري في الدولة الخليجية الغنية بالغاز.

وفي تاريخ مشاركاتها، حققت إيران فوزاً حمل طابعاً سياسياً ضد الولايات المتحدة 2-1 في 1998 كان الأول لها في النهائيات.

وبعد مشاركتين مخيبتين في 2006 و2014، كانت قريبة من التأهل إلى الدور الثاني في روسيا 2018 عندما فازت على المغرب وتعادلت مع برتغال كريستيانو رونالدو (1-1) وخسرت بنتيجة ضيقة أمام إسبانيا (صفر-1).

© 2022 AFP