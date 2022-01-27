تصفيات مونديال 2022: رباعية أسترالية في مرمى فيتنام

كون كرونيس ا ف ب

كوالالمبور (أ ف ب) – حققت أستراليا فوزها الأول في أربع مباريات بسهولة على ضيفتها فيتنام 4-صفر، الخميس في الجولة السابعة من الدور الثالث الحاسم لتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022 في كرة القدم.

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على استاد ريكتانغولار في ملبورن وعلى مقربة من ملاعب كرة المضرب حيث تقام بطولة أستراليا المفتوحة، سجل للفائز جايمي مكلارين (30) وتوم روغيتش (45+2) وكريغ غودوين (72) ورايلي ماكغري (76).

رفع منتخب "سوكروز" رصيده إلى 14 نقطة من 7 مباريات، في المركز الثاني موقتا ضمن المجموعة الثانية، بفارق نقطتين عن السعودية المتصدرة التي تستضيف عُمان لاحقا في جدة وبنقطتين أمام اليابان التي تستضيف الصين في وقت لاحق في سايتاما.

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعتين مباشرة إلى المونديال، فيما يخوض الفائز بين ثالثي المجموعتين ملحقاً دولياً ضد خامس أميركا الجنوبية في حزيران/يونيو.

© 2022 AFP