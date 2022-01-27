تمديد منع التجول الليلي لأسبوعين للحد من انتشار كوفيد-19 في تونس

فتحي بلعيد ا ف ب/ارشيف

ممرضة تحضر جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد في مركز للتطعيم في منطقة قرب العاصمة التونسية بتاريخ 8 آب/اغسطس 2021

تونس (أ ف ب) – أعلنت الحكومة التونسية الأربعاء تمديد حظر التجول الليلي المفروض منذ 13 كانون الثاني/يناير لمدة أسبوعين إضافيين مع عودة الانتشار السريع لوباء كوفيد-19 في البلاد.

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وخلال اجتماع لمجلس الوزراء أعلنت الحكومة في بيان أنها قررت أن تمدد "لأسبوعين إضافيين" الإجراءات المتخذة "استجابة لتطور الوضع الوبائي" وبعد "دراسة توصيات المجلس العلمي".

ويطبق حظر التجول من الساعة 22,00 (21,00 ت غ) حتى الساعة الخامسة (04,00 ت غ). وقد تم "تأجيل أو إلغاء" جميع التجمعات "في الأماكن المفتوحة أو المغلقة".

كما قررت تونس تكثيف "عمليات التطعيم" والتأكد من حصول السكان على الجرعات المعززة.

وتم تعزيز الفحوصات الصحية على الحدود عبر فحوص منهجية للأشخاص الذين يدخلون البلاد.

وتدعو الحكومة إلى احترام أفضل لقواعد الوقاية من وضع الكمامات إلى التباعد الجسدي وتهوية الأماكن المغلقة.

وبعدما كانت تسجل بين مئة ومئتي إصابة جديدة يوميًا في كانون الأول/ديسمبر، شهدت تونس انتشارا للعدوى منذ مطلع 2022 ليبلغ عدد الإصابات اليومية نحو تسعة آلاف يوميا.

وأعلنت وزارة الصحة في 24 كانون الثاني/يناير 9706 إصابة جديدة خلال 24 ساعة و17 وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي منذ بداية الوباء إلى 26051.

وفي ذروة الوباء في نهاية تموز/يوليو 2021، سجلت البلاد أكثر من مئتي وفاة يوميا.

وتمكنت تونس من السيطرة على الوضع بفضل حملة تلقيح واسعة تباطأت مؤخرا.

وتم تطعيم 6,2 ملايين شخص فقط أي 53 بالمئة من السكان، حسب مركز أبحاث كوفيد-19 التابع لجامعة جونز هوبكنز.

© 2022 AFP