ثلوج تغطي القدس والضفة الغربية واسرائيل

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القدس (أ ف ب) – استيقظ سكان إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والقدس الخميس على حلة بيضاء من الثلج بعد عاصفة باردة على الشرق الأوسط يندر أن تشهدها المنطقة ككل، مما أدى إلى إبطاء الحركة عمومًا.

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أغلقت المدارس ابوابها الخميس في معظم انحاء البلاد وكذلك معظم المحال التجارية وغطت الثلوج قبة مسجد الصخرة وباحة الحرم القدسي وكنيسة القيامة وخرج الشباب والأولاد في البلدة القديمة في القدس المحتلة واعتلوا الأسطح وتراشقوا بكرات الثلج.

وأدت العاصفة الباردة التي تسببت باضطرابات كبيرة في أثينا واسطنبول إلى تساقط كثيف للثلوج في مناطق تُعرف بمناخها المعتدل وصيفها الحار.

بلغت سماكة الثلج ما بين 15 و25 سنتيمترا بحسب ما أعلنت خدمة الأرصاد الجوية الاسرائيلية.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عن إغلاق الطرق السريعة المتجهة إلى القدس من الشمال والجنوب والغرب اعتبارًا من صباح الخميس وقالت إن كاسحات الثلوج عملت طوال الليل على تنظيف الطرق داخل المدينة.

كما أغلقت الطرق المؤدية الى هضبة الجولان السوري المحتل والجليل الأعلى في شمال إسرائيل.

وأعلنت خدمة الأرصاد الجوية الإسرائيلية الخميس عن توقع تحسن درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لكن سقوط الثلوج سيستمر حتى الأحد في الجولان المحتل.

وقالت شركة الكهرباء الوطنية في إسرائيل مساء الأربعاء أن استهلاك الكهرباء بسبب البرد تجاوز رقما قياسيا تاريخيا.

في الضفة الغربية المحتلة غطت الثلوج الأماكن المرتفعة وأعلنت السلطة الفلسطينية إغلاق المدارس وبعض مراكز الخدمة العامة.

© 2022 AFP