دوري "أن بي ايه": ميامي يحتفظ بصدارة الشرق وكافالييرز يتقدم بقوة

كيلف هوكينز غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لاعب ميامي هيت غابي فينسينت يحاول التسجيل وسط مضايقة دفاعية من كيما ووكر لاعب نيويورك نيكس خلال فوز هيت 110-96 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين

لوس انجليس (أ ف ب) – حافظ ميامي هيت على صدارة المنطقة الشرقية عقب فوزه المريح على حساب نيويورك نيكس 110-96 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الاربعاء، في وقت تابع بروكلين نتس ابتعاده عن الصدارة بخسارة جديدة أمام دنفر ناغتس 118-124.

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على ملعب "أف تي أكس" في ميامي، نجح هيت في متابعة عروضه القوية وسط صراع قوي مع شيكاغو بولز على صدارة المنطقة، ولم يواجه أي مشكلة في تحقيق فوزه الثاني تواليًا بعدما هزم لوس انجليس ليكرز الإثنين 113-107.

وكان دانكن روبنسون افضل مسجّل لهيت بـ 25 نقطة، وأضاف اليه جيمي باتلر 22، فيما عاد تايلر هيرو الى الملاعب بعدما غاب لثلاث مباريات بسبب اصابته بكوفيد-19، وسجّل 21 نقطة بعد دخوله من دكة البدلاء.

ويملك هيت 31 إنتصارًا مقابل 17 خسارة في صدارة الشرق بفارق فوز واحد عن بولز (30-17) في المركز الثاني، علمًا انّ الاخير فاز على تورونتو رابتورز 111-105 بفضل تألق الثنائي ديمار ديروزان الذي أحرز 29 نقطة مع 7 متابعات و7 تمريرات حاسمة وزاك لافين مع 23 نقطة و8 متابعات و8 تمريرات حاسمة.

وتابع كليفلاند كافالييرز انتفاضته القوية وانتزع المركز الثالث في القسم الشرقي، بفوزه الناري على ميلووكي باكس حامل اللقب بنتيجة 115-99.

وتقدّم كافالييرز على بروكلين نتس الرابع الذي سقط أمام دنفر ناغتس في ظل استمرار غياب نجميه كيفن دورانت وكايري إرفينغ، وميلووكي باكس حامل اللقب الذي بات خامسًا.

كذلك، افتقد نتس لنجمه الآخر جيمس هاردن الذي أحرز تريبل دابل أمام ليكرز الثلاثاء في المباراة التي خسرها بروكلين ايضًا، بسبب الاصابة.

وتبدو المنافسة مختلفة تمامًا في المنطقة الغربية حيث عزّز فينيكس صنز موقعه في الصدارة عقب فوزه على يوتا جاز 105-97.

وينفرد صنز في صدارة الغرب برصيد 38 انتصارًا و9 هزائم، متقدمًا على غولدن ستيت ووريرز الثاني بـ 35 انتصارًا و13 هزيمة.

وكان ديفن بوكر أفضل مسجلي صنز والمباراة بـ 43 نقطة محققًا رقمًا قياسيًا بتسجيل 40 نقطة أو أكثر للمرة الـ 16 في مسيرته.

© 2022 AFP