فورمولا واحد: جائزة سنغافورة على الروزنامة لسبعة أعوام إضافية

رسلان رحمان ا ف ب/ارشيف

سنغافورة (أ ف ب) – ستستضيف سنغافورة السباق الليلي ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد لسبع سنوات أخرى بين 2022 و2028، بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا بإلغائه لعامين متتاليين، وفق ما أعلن المنظمون الخميس.

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أقيم سباق الشوارع حول منطقة مارينا باي الاقتصادية 12 مرة منذ النسخة الاولى في عام 2008 وشهد حضور 268000 متفرج عندما أقيم آخر مرة في عام 2019.

كانت سنغافورة أول سباق ليلي في روزنامة بطولة العالم للفورمولا واحد، حيث قدمت حلبة بين شوارع المدينة العصرية.

قال المنظمون إنهم جددوا عقدهم مع سنغافورة للمرة الرابعة وإن هذا التمديد الممتد لسبع سنوات هو الاطول حتى الآن مع السباق.

قال وزير النقل أس. إيسواران "لقد قررنا الاستمرار في استضافة سباق الفورمولا واحد لمدة سبع سنوات أخرى، بعد إجراء تقييم شامل للفوائد على المدى الطويل الذي يمكن أن يجلبه تمديد العقد إلى سنغافورة"، مضيفًا أن السباق يشكل "جذبًا للسياح والاحداث العالمية والاجتماعات".

عانى الاقتصاد المعتمد على التجارة والسياحة في سنغافورة من أسوأ ركود له على الإطلاق في عام 2020 بسبب الوباء، لكنه عاد إلى النمو العام الماضي.

ووفقًا للمنظمين، فقد حقق السباق أكثر من 1.5 مليار دولار سنغافوري (1.1 مليار دولار) من عائدات السياحة وجذب أكثر من 550 ألف زائر دولي منذ عام 2008.

© 2022 AFP