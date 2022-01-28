الأزمة الأوكرانية تثير انقساما داخل الحزب الجمهوري الأميركي

أناتولي ستيبانوف ا ف ب/ارشيف

عنصر في الجيش الأوكراني على الحدود مع الانفصاليين الموالين لروسيا في 22 كانون الثاني/يناير 2022

واشنطن (أ ف ب) – كشف التوتر بين واشنطن وموسكو بشأن أوكرانيا انقساما آخر جديدا داخل الحزب الجمهوري، بين متشددين مؤيدين للديموقراطية من جهة وانعزاليين قريبين من دونالد ترامب يتساءلون لمَ على الولايات المتحدة أن تتدخل.

إعلان اقرأ المزيد

خلال الاسابيع الأخيرة، شارك عدد من كبار مسؤولي الحزب الجمهوري في برامج تلفزيونية ومؤتمرات صحافية حاملين الرسالة نفسها: الرئيس جو بايدن متساهل جدا في مواجهة عرض القوة الذي تقوم به موسكو التي حشدت نحو مئة ألف عسكري على الحدود مع أوكرانيا.

ودعا هؤلاء الى فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال نفذ اجتياحا لأوكرانيا، ووقف مشروع "نورد ستريم 2" لجر الغاز من البلطيق الى روسيا، علما أن الإدارة الأميركية لمحت الى احتمال لجوئها الى هذين الأمرين.

ولكن داخل الحزب الجمهوري، بدأت تبرز أصوات أخرى مخالفة بتأثير من الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتتهم هذه الأصوات الإدارة الأميركية بأنها منشغلة أكثر بالأزمة الأوكرانية مما هي بالأزمة المتصاعدة على حدود الولايات المتحدة حيث يتجمع عدد قياسي من المهاجرين.

وكتب النائب بول غوسار اليميني من أريزونا المحاذية للمكسيك، هذا الأسبوع على "تويتر"، "أوكرانيا على بعد أكثر من ثمانية آلاف كيلومتر. الجرائم العنيفة والمخدرات الخطرة موجودة في حدائق ناخبيّ".

وصدرت مواقف مماثلة من عدد من المرشحين الى انتخابات منتصف الولاية.

وقال المرشح لمنصب سناتور أوهايو جي جي فانس "المسألة الأوكرانية تزداد جنونا ساعة بعد ساعة"، رافضا فكرة "إرسال أفضل جنودنا ليموتوا في حرب لا علاقة لها ببلادنا".

عدم شعبية الحرب

يبدو الانقسام جليا كذلك لدى القاعدة الشعبية للحزب المحافظ. فقد أظهر استطلاع للرأي نشره موقع "ياهو نيوز" بالمشاركة مع معهد "يوغوف" للأبحاث هذا الأسبوع، أن 40 في المئة من الجمهوريين يعتبرون أنه ليس من واجب الولايات المتحدة حماية أوكرانيا، مقابل 36 في المئة يعتبرون العكس.

لكن أين اختفى موقف الجمهوريين المتشدد إجمالا؟

يرى خبراء أن عدم شعبية الحروب الطويلة التي خاضتها الولايات المتحدة من العراق الى الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، يفسّر هذا الانقسام.

وتقول الخبيرة في السياسة الأميركية كارلي كوبرمان "هناك بالفعل انقسام داخل الحزب الجمهوري، واليوم، هناك مجموعة كبيرة من ناخبيه يرفضون تدخل الولايات المتحدة في الخارج، وصولا الى أن يصبحوا مؤيدين للموقف الروسي".

وتشير الى أن هذا الشعور المؤيد لروسيا تجذّر في ظل حكم دونالد ترامب الذي وصف نظيره الروسي بالقائد "المحترم جدا".

ويدعم هذا التيار اليوم مقدم البرامج التلفزيوني البارز في فوكس نيوز تاكر كارلسون الذي يعتبر شخصية نافذة في الإعلام الأميركي.

وتقول كوبرمان "كان لترامب تأثير كبير في نشوء هذا الشعور، لأنه كان إجمالا أكثر حرارة تجاه روسيا، كما تاكر كارلسون الذي يبذل كثيرا من الجهد للدفاع عن الموقف الروسي في برنامجه".

في بداية الأسبوع، قال الإعلامي المعروف عبر الشاشة "لم الوقوف الى جانب روسيا خيانة، والوقوف الى جانب روسيا ليس كذلك؟. البلدان هما بلدان أجنبيان ولا يأبهان بالولايات المتحدة".

وقال النائب الديموقراطي توم مالينوفسكي هذا الأسبوع أنه يتلقى عددا متزايدا من الاتصالات الهاتفية من "أناس يقولون إنهم يتابعون تاكر كارلسون ومستائين من أننا لا نؤيد روسيا".

وبث التلفزيون الروسي الرسمي بعض اقوال المذيع الأميركي مشيدا بها.

© 2022 AFP