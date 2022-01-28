الصربي فلاهوفيتش يصل الى المركز الطبي ليوفنتوس تمهيداً للتوقيع

تورينو (إيطاليا) (أ ف ب) – وصل النجم الصربي الشاب دوشان فلاهوفيتش الى المركز الطبي ليوفنتوس الإيطالي لكرة القدم من أجل إجراء الفحوص الطبية الروتينية قبل التوقيع عقد انتقاله الى عملاق تورينو من منافسه المحلي فيورنتينا.

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ومن المتوقع أن يصدر فيورنتينا في وقت لاحق اليوم بياناً رسمياً يؤكد فيه رحيل ابن الـ21 عاماً الى نادي "السيدة العجوز" الذي نشر في حسابه على تويتر صورة للصربي أمام مدخل مركز "جي ميديكل" الطبي.

وتقدر قيمة انتقال فلاهوفيتش الى عملاق تورينو بسبعين مليون يورو، وهو سيشكل بالتأكيد إضافة هامة جداً لفريق يحاول تعويض الأهداف التي خسرها برحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو الى فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وفي ظل ابتعاد زميله السابق في فلورنسا فيديريكو كييزا عن الملاعب لسبعة أشهر بعد خضوعه الأحد لعملية جراحية في النمسا لمعالجة إصابته بالرباط الصليبي، يبدو يوفنتوس بأمس الحاجة الى مهاجم وقد أظهر ذلك الأحد في قمته المحلية ضد ميلان (صفر-صفر) حيث بدا عاجزاً هجومياً لدرجة أنه لم يسدد أي كرة بين الخشبات الثلاث طيلة اللقاء.

وبحسب التقارير، سيتقاضى فلاهوفيتش 7 ملايين يورو سنوياً، وهو فضل الالتحاق بفريق المدرب ماسيميليانو أليغري على حساب أرسنال الإنكليزي الذي كان مهتماً بخدماته.

ولم يكن فلاهوفيتش ضمن تشكيلة فيورنتينا لمباراة الدوري الأحد ضد كالياري (1-1) لأسباب صحية بحسب الفريق الذي يعاني من إصابات في صفوفه بفيروس كورونا.

وفي سن الحادية والعشرين فقط، يحقق فلاهوفيتش أرقاماً رائعة. ففي عام 2021، سجل ابن العاصمة بلغراد 33 هدفاً في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم ارونالدو والذي حققه مع يوفنتوس عام 2020، ما لفت انتباه كبار الأندية الأوروبية.

ويرتبط فلاهوفيتش بعقد مع فيورنتينا حتى عام 2023، وهو قرر الخريف المنصرم عدم تمديد عقده.

وشهدت مسيرة فلاهوفيتش تطوراً مبهراً مع فيورنتينا منذ التعاقد معه من بارتيزان الصربي في عام 2018 بأقل من مليوني يورو. فاعتبارا من موسمه الثالث في فلورنسا، تخطى حاجز العشرين هدفا في الدوري (21 هدفا) في سن العشرين عاما.

طوله الفارع (1,90 م) وقوته البدنية وغريزته التهديفية القاتلة أمام المرمى يذكروا بمهاجم رائع آخر في إيطاليا: مثله الأعلى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

© 2022 AFP