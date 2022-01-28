ايقاف ووكر ظهير مانشستر سيتي ثلاث مباريات أوروبية

الدولي الانكليزي كايل ووكر ظهير مانشستر سيتي يتحصل على بطاقة حمراء ضد لايبزيغ في ألمانيا في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا في 7 كانون الاول/ديسمبر 2021

لندن (أ ف ب) – تم ايقاف الدولي الانكليزي كايل ووكر ظهير مانشستر سيتي لثلاث مباريات في المسابقات الاوروبية، على خلفية البطاقة الحمراء التي تحصل عليها ضد لايبزيغ الالماني في دور الجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم.

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طرد الظهير الايمن مباشرة بعد تدخل قاس على المهاجم البرتغالي أندري سيلفا في الدقيقة 82 من المباراة التي خسرها سيتي 2-1 في 7 كانون الاول/ديسمبر الماضي.

سيؤدي الإيقاف الصادر عن لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)الجمعة، إلى غياب ووكر عن مباراتي دور ثمن النهائي ضد سبورتينغ البرتغالي وذهاب ربع النهائي في حال تأهل فريقه، أو المباراة الاوروبية الاولى من الموسم المقبل.

واعتبرت اللجنة التدخل على أنه "اعتداء" في لائحة الاتهامات التأديبية.

وكان سيتي، وصيف الموسم الماضي، ضمن صدارة مجموعته قبل المباراة الاخيرة في دور المجموعات.

ومع هذا القرار، يدفع ربما المدرب الإسباني بيب غوارديولا ثمن زجه بتشكيلة أساسية قوية في مباراة غير هامة. قال بعد اللقاء "البطاقة الحمراء مؤذية، لا سيما لدور ثمن النهائي. كايل ووكر لاعب مهم بالنسبة لنا ولم يكن من الضرورة ان نخسره بهذه الطريقة. آمل أن يتعلم من ذلك".

يحل سيتي الذي خسر نهائي العام الماضي امام مواطنه تشلسي، ذهابًا في لشبونة في 15 شباط/فبراير المقبل فيما يخوض الاياب على ملعب الاتحاد في 9 آذار/مارس.

© 2022 AFP