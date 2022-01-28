بطولة أستراليا المفتوحة: مدفيديف يتخطى تسيتسيباس ليواجه نادال في النهائي

الروسي دانييل مدفيديف خلال مباراته واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة في كرة المضرب، ملبورن في 28 كانون الثاني/يناير 2022

ملبورن (أ ف ب) – بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانياً المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للعام الثاني توالياً بفوزه في نصف النهائي الجمعة على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع 7-6 (7-5) و4-6 و6-4 و6-1.

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وكان مدفيديف وصل الى نهائي البطولة العام الماضي بفوزه في نصف النهائي على تسيتسيباس بالذات، قبل أن يخسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش المستبعد عن هذه النسخة بسبب قضية رفضه تلقي اللقاح المضاد لكورونا.

وسيلتقي الروسي في المباراة النهائية الإسباني رافايل نادال الخامس عالمياً والفائز الجمعة على الإيطالي ماتيو بيريتيني بأربع مجموعات أيضاً.

وسيخوض ابن الـ25 عاماً النهائي الكبير الرابع في مسيرته، على أمل أن يصبح أول لاعب منذ 1968 يحرز أول لقبين له في البطولات الكبرى توالياً، وذلك بعدما سبق له الفوز في آخر بطولات الموسم الماضي في فلاشينغ ميدوز على حساب ديوكوفيتش.

في المقابل، انتهى حلم تسيتسيباس باحراز لقبه الكبير الأول وفشل في تكرار انجاز رولان غاروس 2021 حين وصل ابن الـ23 عاماً الى النهائي الأول له في الغراند سلام قبل الخسارة أمام ديوكوفيتش.

واحتاج مدفيديف الى ساعتين ونصف ليحقق فوزه السابع من أصل 9 مواجهات جمعته حتى الآن بتسيتسيباس، الفائز باللقاء الأخير بينهما قبل الجمعة وكان في ربع نهائي رولان غاروس العام الماضي.

وبعدما عجز أي من اللاعبين عن فرض نفسه على إرسال الآخر في المجموعة الأولى كان الحسم في الشوط الفاصل لصالح مدفيديف. وضرب تسيتسيباس بقوة في بداية الثاني بانتزاعه الشوط الأول على إرسال منافسه الذي رد في الشوط السادس بالمثل وأدرك التعادل 3-3، لكنه عاد وتنازل عن إرساله في الشوط التاسع، فاتحاً الباب أمام اليوناني لحسمها 6-4.

ووسط توتر واضح من مدفيديف الذي بدا فاقداً لرباطة جأشه واحتج كثيرا على حكم المباراة بسبب عدم توجيهه إنذارا إلى اليوناني بسبب حديثه مع مدربه ووالده في المدرجات، حصل تسيتسيباس على فرصتين لانتزاع الشوط الأول من المجموعة الثالثة على إرسال منافسه، إلا أن الأخير تدارك الموقف وعاد للفوز به.

وبعدها، فرض التعادل نفسه حتى الشوط العاشر حين كشر مدفيديف عن أنيابه وحصل على ثلاث فرص لانتزاعه على إرسال منافسه اليوناني وترجم هذه الأفضلية بنجاح، حاسماً المجموعة 6-4.

وواصل الروسي بنفس الوتيرة وحقق الفارق في الشوط الرابع من المجموعة الثالثة، ليتقدم 3-1 على إرسال تسيتسيباس، ثم 4-1 على إرساله قبل أن يضرب مجدداً في الشوط السادس الذي انتزعه من تسيتسيباس ليتقدم 5-1 ثم يحسم الأمور 6-1 في شوط سابع نظيف.

© 2022 AFP