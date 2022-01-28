تصفيات مونديال 2022: كندا والولايات المتحدة تواصلان السير بثبات نحو النهائيات

ايميلي تشاين غيتي/اف ب

مدافع الولايات المتحدة أنتوني روبنسون (وسط) لحظة تسجيله هدف الفوز في مرمى السلفادور (1-صفر ) في تصفيات الكونكاكاف المؤهلة الى مونديال قطر في 27 كانون الثاني/يناير 2022.

لوس انجليس (أ ف ب) – واصل المنتخبان الكندي والأميركي السير بثبات نحو النهائيات عندما تغلب الاول على مضيفه الهندوراسي 2-صفر، والثاني على ضيفه السلفادوري 1-صفر الخميس في الجولة التاسعة من تصفيات أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) المؤهلة لمونديال قطر 2022 في كرة القدم.

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وحافظت كندا، الساعية الى النهائيات للمرة الاولى منذ عام 1986، على سجلها خاليا من الخسارة محققة الفوز الرابع تواليا والخامس في التصفيات، لتعزز صدارتها برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام الولايات المتحدة الطامحة إلى تعويض فشلها في التأهل إلى المونديال الروسي عام 2018.

ويلتقي المنتخبان الكندي والأميركي في قمة نارية الأحد في الجولة العاشرة في هاميلتون بأونتاريو.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى النهائيات مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع ملحقا مع بطل أوقيانيا.

في المباراة الاولى في سان بدرو، بكرت كندا بالتسجيل منذ الدقيقة العاشرة بفضل النيران الصديقة عندما هز المدافع دينيل مالدونادو شباك منتخب بلاده بالخطأ.

وعزز مهاجم ليل الفرنسي جوناثان ديفيد تقدم الكنديين في الدقيقة 73 بتسديدة ساقطة.

وفي الثانية، عانت الولايات المتحدة الأمرين للفوز على ضيفتها سلفادور 1-صفر في كولومبوس بولاية أوهايو.

وتدين الولايات المتحدة بفوزها الخامس أيضا في التصفيات الى قطب دفاع فولهام الانكليزي أنتوني روبنسون صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 52.

واستعادت المكسيك توازنها بتغلبها على مضيفتها جامايكا 2-1 في كينغستون.

وعادت المكسيك الى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين امام الولايات المتحدة وكندا، محققة فوزها الخامس في التصفيات أيضا فعززت موقعها في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

وتفادت المكسيك الخسارة الثالثة تواليا لأن جامايكا تقدمت بهدف لمدافع بريستون الانكليزي دانيال جونسون في الدقيقة 50.

وانتظرت المكسيك الدقيقة 81 لإدراك التعادل عبر مهاجم كلوب أميركا، قبل أن يخطف مهاجم غوادالاخارا أليكسيس فيغا هدف الفوز بعد دقيقتين.

وتابعت كوستاريكا صحوتها وحققت فوزها الثاني تواليا بعد خسارتين متتاليتين عندما تغلبت على ضيفتها بنما 1-صفر سجله قائدها المخضرم براين رويس في الدقيقة 65.

ورفعت كوستاريكا رصيدها الى 12 نقطة في المركز الخامس مقلصة الفارق الى نقطتين عن بنما الرابعة.

وفي الجولة العاشرة، الأحد تحل كوستاريكا ضيفة على المكسيك، فيما تلعب بنما مع ضيفتها جامايكا.

© 2022 AFP