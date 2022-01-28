دوري "أن بي أيه": جيمس ودورانت قائدا فريقي مباراة "أول ستار"

أندي ليونز غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – وقع الخيار على نجمي لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس وبروكلين نتس كيفن دورانت ليكونا قائدي فريقي مباراة كل النجوم "أول ستار" التقليدية التي تجمع سنوياً نجوم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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وسيكون جيمس قائداً للمرة الخامسة توالياً بعدما نال أكبر عدد من الأصوات في المنطقة الغربية، فيما كان دورانت الأكثر حصداً للأصوات في المنطقة الشرقية، لكن من المتوقع أن يغيب عن المباراة للعام الثاني توالياً بسبب تعرضه لالتواء في ركبته اليسرى في وقت سابق من الشهر الحالي.

وكان جيمس ودورانت من بين اللاعبين العشرة الذين تم اختيارهم للتشكيلتين الأساسيتين للنسخة الحادية والسبعين من المباراة المقررة في 20 شباط/فبراير على ملعب "روكيت مورتغادج فيلدهاوس" في كليفلاند، على أن تتم تسمية لاعبي الاحتياط في الفريقين الخميس المقبل.

وتشكل أصوات الجمهور 50 بالمئة من عملية اختيار التشكيلتين الأساسيتين، على أن تعود الـ50 بالمئة الأخرى للاعبين ووسائل الإعلام.

أما بالنسبة للاعبي الاحتياط، فيختارهم مدربو الدوري، على أن يتولى مفوض الدوري آدم سيلفر عملية تسمية البدلاء في حال إصابة أي لاعب في الفريقين.

وسيكون على جيمس ودورانت اختيار فريقيهما من بين اللاعبين الأربعة الذين نالوا أكبر عدد من الأصوات في المنطقتين، لكن من دون الالتزام بأن يكون لاعبو جيمس من المنطقة الغربية ولاعبو دورانت من المنطقة الشرقية.

وسيخوض جيمس مباراة "أول ستار" للمرة الثامنة عشرة في مسيرته، ليعادل رقم الراحل كوبي براينت في المركز الثاني على لائحة أكثر اللاعبين مشاركة فيها خلف كريم عبد الجبار (19).

وسيكون نجما الارتكاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الكاميروني جويل إمبيد ودنفر ناغتس الصربي نيكولا يوكيتش مركزي الثقل في المنطقة الملونة.

وكما كان متوقعاً، وقع الخيار في المنطقة الشرقية على نجم ميلووكي باكس حامل لقب الدوري اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الى جانب تراي يونغ (اتلانتا هوكس) وديمار ديروزن (شيكاغو بولز)، فيما سيمثل غولدن ستايت ووريرز بلاعبين هما صانع الألعاب ستيفن كوري والكندي أندرو ويغينز، على أن يكمل جا مورانت (ممفيس غريزليز) لائحة اللاعبين الخمسة الذين تم اختيارهم من فرق المنطقة الغربية.

وسيختار جيمس ودورانت لاعبي فريقيهما في العاشر من شباط/فبراير.

© 2022 AFP