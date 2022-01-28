دوري "أن بي ايه": سيكسرز يكرم وفادة ليكرز ووريرز يواصل صحوته

نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الكاميروني جويل إمبيد يحاول تسجيل سلة أمام نجم لوس أنجليس ليكرز أنتوني ديفيس في مباراة الفريقين في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 27 كانون الثاني/يناير 2022.

لوس انجليس (أ ف ب) – أكرم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وفادة ضيفه لوس أنجليس ليكرز عندما تغلب عليه 105-87، فيما واصل غولدن ستايت ووريرز صحوته بفوزه على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 124-115 الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

إعلان اقرأ المزيد

في المباراة الاولى على ملعب "ويلز فارغو سنتر" وأمام 20953 متفرجا، واصل النجم الكاميروني جويل إمبيد تألقه اللافت في الآونة الأخيرة وقاد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الى فوزه الثالث تواليا والـ29 في 48 مباراة حتى الآن هذا الموسم.

وعلى الرغم من توقف السلسلة الرائعة لأمبيد في المباريات الأربع الأخيرة التي شهدت تسجيله على الاقل 35 نقطة 10 متابعات، لكن النجم الكاميروني ساهم بشكل كبير في فوز فريقه على ليكرز الذي غاب عن صفوفه نجمه "الملك" ليبرون جيمس بسبب الإصابة في ركبته اليسرى.

وسجل إمبيد 26 نقطة مع 9 متابعات وسبع تمريرات حاسمة، وأضاف توبياس هاريس 23 نقطة مع خمس متابعات وأربع تمريرات حاسمة.

في المقابل، فرض أنتوني ديفيس نفسه نجما للمباراة بتسجيله 31 نقطة مع 12 متابعة في ثاني مباراة له بعد غياب 17 مباراة بسبب اصابة في الركبة، وأضاف النجم الآخر راسل وستبروك 20 نقطة بيد أن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب فريقهما الخسارة الـ25 في 49 مباراة هذا الموسم.

وفي المباراة الثانية على ملعب "تشايز سنتر" وامام 18064 متفرجا، واصل غولدن ستايت ووريرز صحوته وحقق فوزه الرابع تواليا عندما تغلب على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 124-115.

وعوض النجم ستيفن كوري بدايته البطيئة في المباراة وأنهاها بـ29 نقطة مع ثماني متابعات وست تمريرات حاسمة، وأضاف كلاي طومسون 23 نقطة وكل من أندرو ويغينز والبديل جوردان بول 19 نقطة.

واكتفى كوري بتسجيل ثماني نقاط فقط في الشوط الأول لكنه تألق في الثاني وسجل 21 نقطة بينها ست ثلاثيات من أصل 10 محاولات، فيما سجل طومسون خمس ثلاثيات.

في المقابل، برز كارل-أنتوني تاونز في صفوف الخاسر وكان أفضل مسجل في المباراة برصيد 31 نقطة مع 12 متابعة، وأضاف أنتووني إدواردز 27 نقطة لم تكن كافية لتفادي الخسارة الاولى بعد فوزين متتاليين ووالـ24 في 48 مباراة حتى الآن هذا الموسم.

© 2022 AFP