كأس فرنسا: نانت أول المتأهلين الى ربع النهائي على حساب بريست

سيباستيان سالوم-غوميس ا ف ب

لاعب وسط نانت لودوفيك بلاس يحتفل بتسجيله ضد بريست في الدور ثمن النهائي من كأس فرنسا لكرة القدم على ملعب "لا بوجوار" في 28 كانون الثاني/يناير 2022

باريس (أ ف ب) – بات نانت أول المتأهلين الى الدور ربع النهائي من كأس فرنسا لكرة القدم بفوزه الجمعة على ضيفه بريست 2-صفر بثنائية للودوفيك بلاس على ملعب "لا بوجوار".

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وافتتح بلاس التسجيل لنانت، تاسع الدوري، عندما روض بطريقة رائعة كرة طويلة شتتها الدفاع، وتوغل داخل المنطقة وسدد من منتصفها الى يسار الحارس (25).

وضاعف بلاس تقدم حامل اللقب ثلاث مرات، آخرها في العام 2000، بتسديدة رائعة بيسراه من خارج المنطقة الى يمين الحارس غوتييه لارسونور (53).

ومع فترة التوقف الشتوية للدوري لمدة أسبوعين، ستتنافس الفرق في نهاية الاسبوع في منافسات الكأس.

وفي أبرز المواجهات، يلتقي السبت رينس مع باستيا من الدرجة الثانية ومرسيليا مع مونبلييه، أما الاحد يواجه سانت إتيان متذيل الدوري مضيفه بيرجيراك بيريغور من الدرجة الوطنية الثانية فيما يلتقي لنس مع ضيفه مونكاو.

ويختتم الدور ثمن النهائي الاثنين بمباراة باريس سان جرمان حامل اللقب آخر سنتين ومتصدر الدوري مع ضيفه نيس، ثاني ترتيب "ليغ 1"، في أقوى المواجهات.

وكان رين بطل العام 2019 خرج من الدور السابق على يد نانسي لورين من الدرجة الثانية.

© 2022 AFP