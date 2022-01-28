ليفربول الأقرب للتوقيع مع الجناح الكولومبي دياس من بورتو

كارلوس كوستا ا ف ب

سجل الكولومبي لويس دياس 16 هدفًا في 28 مباراة مع بورتو هذا الموسم

ليفربول (أ ف ب) – يبدو ليفربول الأقرب للتوقيع مع الجناح الكولومبي لويس دياس من بورتو البرتغالي في صفقة قد تصل قيمتها إلى 50 مليون جنيه إسترليني (67 مليون دولار)، بحسب ما أفادت تقارير الجمعة.

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ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن ليفربول أرسل فريقًا إلى الأرجنتين، حيث سيتجه دياس مع منتخب بلاده لخوض مباراة هامة جدًا في تصفيات كأس العالم الثلاثاء المقبل، على أمل إكمال الفحوصات الطبية.

وأثيرت تكهنات أن دياس (25 عامًا) كان هدفًا للألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الصيف المقبل، لكن دخول عدة أندية على الخط، لا سيما توتنهام الانكليزي، أجبر بطل إنكلترا عام 2020 على التحرك باكرًا.

وقدّرت التقارير الصفقة بحوالي 37.5 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة الى 12.5 مليون كحد أقصى مكافآت، عطفًا على أداء اللاعب مع فريقه الجديد.

سيضع الوصول المحتمل لدياس المزيد من الشكوك حوى مستقبل المهاجم محمد صلاح مع الريدز. إذ لا يوجد حل في الأفق للمحادثات المطولة بشأن تمديد عقد الدولي المصري.

ستنتهي عقود الثلاثي الهجومي صلاح والسنغالي ساديو مانيه والبرازيلي روبرتو فيرمينو مع ليفربول في صيف عام 2023، وعندها سيكونون جميعًا في سن الحادية والثلاثين.

سيضفي دياس دماء جديدة الى خط هجوم ليفربول بعد المستويات المميزة التي يقدمها هذا الموسم مع 16 هدفًا في 28 مباراة مع فريقه.

كما كان هداف كوبا أميركا العام الماضي برصيد أربعة أهداف بالتساوي مع الارجنتيني ليونيل ميسي.

© 2022 AFP