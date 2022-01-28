مناقشات أوروبية "لتكييف" إجراءات مكافحة الجهاديين مع "الوضع الجديد" في مالي (لودريان)

اتيلا كيسبنديك ا ف ب/ارشيف

وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان بعد مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المجري في بودابست في 10 أيلول/سبتمبر 2021

باريس (أ ف ب) – حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الجمعة من أن القوات الفرنسية والأوروبية لا تستطيع "البقاء على هذا الوضع" في مالي وتدرس طرقا "لتكييف" إجراءاتها لمكافحة الجهاديين في منطقة الساحل.

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وقال لودريان لإذاعة "ار تي ال" الجمعة "لا يمكننا البقاء على هذا النحو". وأضاف "بدأنا مناقشات مع شركائنا الأفارقة ومع شركائنا الأوروبيين لمعرفة كيف يمكننا تكييف نظامنا وفقا للوضع الجديد" في مالي.

وتأتي تصريحات لورديان بينما تعقد الدول المشاركة في القوة الأوروبية مؤتمراً عبر الفيديو الجمعة يتناول مستقبل مجموعة القوات الخاصة الأوروبية "تاكوبا" التي تم تأسيسها في 2020 بمبادرة من فرنسا بهدف تقاسم الأعباء في الساحل.

وأعلنت الدنمارك الخميس أنها ستبدأ سحب كتيبتها المؤلفة من نحو 100 جندي من مالي تلبية للطلبات المتكرّرة التي وجّهها إلى كوبنهاغن المجلس العسكري الحاكم في الدولة الأفريقية.

© 2022 AFP