هجوم بستة صواريخ يستهدف مطار بغداد الدولي ويسبب أضرارا مادية

موقع وزارة النقل العراقية على فيسبوك/ا ف ب

صورة نشرت على موقع وزارة النقل العراقية على فيسبوك تظهر طائرة مصابة بأضرار جاثمة على أرض مطار بغداد، بعد تقارير عن سقوط صواريخ على المدرج في 28 كانون الثاني/يناير 2022

بغداد (أ ف ب) – استهدف هجوم صاروخي فجر الجمعة مطار بغداد الدولي مسببا أضرارا مادية بما في ذلك لطائرة مدنية كانت متوقفة على أرض المطار، من دون وقوع ضحايا، حسبما ذكرت مصادر امنية عراقية لوكالة فرانس برس.

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وغالبا ما تستهدف هجمات متكررة بطائرات مسيرة أو صواريخ، مصالح أميركية في العراق ولقوات التحالف الدولي المناهض للجهاديين من دون ان يتم تبنيها، بينما تطالب فصائل عراقية موالية لايران بخروج الجنود الاميركيين من البلاد.

وقال مصدر أمني لفرانس برس إن "مطار بغداد الدولي تعرض فجر اليوم (الجمعة) لهجوم بستة صواريخ أدى إلى وقوع أضرار مادية"، مشيرا إلى أن "طائرة مدنية أصيبت بأضرار بدون ووقوع ضحايا".

واكد مصدر رفيع في مطار بغداد الدولي لفرانس برس ان "الطائرة المتضررة طراز +بوينغ 767+ ,تابعة للخطوط الجوية العراقية، كانت متوقفة لأغراض الصيانة منذ مدة".

وأكد بيان رسمي للخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل إن "القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي فجر اليوم الجمعة، أدى إلى تضرر إحدى طائرات الشركة الخارجة عن الخدمة الجاثمة في محيط المطار"، مشددا على أن "رحلاتنا المباشرة مستمرة".

ونشرت وزارة النقل العراقية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للطائرة المصابة وهي جاثمة على أرض مطار بغداد،

ولم تتبن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ووقعت خلال الأسابيع القليلة الماضية، هجمات صاروخية واخرى بطائرات مسيرة مفخخة ضد السفارة الأميركية داخل "المنطقة الخضراء" المحصنة في بغداد، ومركز دبلوماسي أميركي يقع ضمن مطار بغداد الدولية وقواعد عسكرية عراقية تتواجد فيها قوات التحالف الدولي المناهض للجهاديين تتواجد في العراق.

ـ صواريخ ومسيرات ـ

في الثالث من كانون الثاني/يناير، أسقطت القوات الأميركية طائرتين مسيرتين أستهدفتا قوات التحالف المتواجدة في مطار بغداد، وفقا لمصادر في التحالف الدولي.

جنود عراقيون في بغداد بتاريخ 30 أيار/مايو 2021 جون مور صور غيتي اميركا الشمالية/ارشيف

وكانت الطائرات المسيرة تستهدف "مركز الدعم الدبلوماسي" التابع للسفارة الأميركية، وهو مجمّع "يضمّ عدداً قليلاً من القوات اللوجستية للتحالف وطاقماً من المتعاقدين والمدنيين".

بعدها بعشرة أيام وقع هجوم صاروخي آخر. ووقع أحد الصواريخ على مدرسة داخل المنطقة الخضراء وأدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بينهم طفلان بجروح. كما سقط صاروخان آخران داخل مجمع السفارة الأميركية، من دون وقوع أصابات.

ومنذ اغتيال القائد العسكري الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في كانون الثاني/يناير 2020، استهدفت عشرات الهجمات مصالح أميركية في العراق بصواريخ أو طائرات مسيرة أحياناً.

ولا يتم تبني تلك الهجمات عادةً، لكن واشنطن تنسبها إلى فصائل عراقية موالية لإيران تطالب مراراً بانسحاب كامل القوات الأميركية الموجودة في العراق في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية.

وأعلن العراق رسميا في التاسع من كانون الأول/ديسمبر أن وجود قوات "قتالية" أجنبية في البلاد انتهى مع نهاية العام 2021 وأن المهمة الجديدة للتحالف الدولي استشارية وتدريبية فقط.

وسيبقى نحو 2500 جندي أميركي وألف جندي من قوات التحالف في العراق.

وتقدم هذه القوات المشورة والتدريب منذ صيف 2020 للقوات العراقية، فيما غادرت غالبية القوات الاميركية التي أرسلت الى العراق عام 2014 كجزء من التحالف الدولي في عهد دونالد ترامب.

و تأتي هذه الهجمات كذالك في سياق سياسي مضطرب على خلفية تشكيل اكبر كتلة برلمانية و اختيار رئيس وزراء جديد.

وسقط ثلاثة صواريخ كاتيوشا الثلاثاء في محيط منزل رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وذلك بعد ساعات على مصادقة المحكمة الاتحادية على إعادة انتخابه على رأس هذه الهيئة التشريعية.

© 2022 AFP