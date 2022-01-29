أولمبياد بكين 2022: أبرز نجوم الشتاء المنتظرين

قد تشكل دمية الدب "ويني ذا بو" التي يرمونها على المتزلج الياباني يوزورو هانيو مشكلة في الصين

بكين (أ ف ب) – يلتقي أبرز وجوه الرياضات الشتوية في أولمبياد بكين بين الرابع والعشرين من شباط/فبراير المقبل في العاصمة الصينية. تسلط وكالة فرانس برس الضوء على النجوم المرتقبة مشاركتهم.

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الياباني يوزورو هانيو (تزحلق على الجليد)

يهدف "أمير الجليد" البالغ 27 عامًا الى إكمال "هاتريك" من الميداليات الذهبية في التزحلق على الجليد. ورغم أن إصابة في الكاحل أعاقت استعداداته الأولمبية، إلا أنه بدا جاهزًا خلال البطولة الوطنية أواخر العام الماضي في أول منافسة شارك فيها منذ نيسان/أبريل.

نجج فقط السويدي جيليس غرافستروم والنروجية سونيا هيني في تحقيق هذا الإنجاز بين الحربين العالميتين.

يملك هانيو معجبين على نطاق واسع يمطرونه بعد أدائه على الجليد بالدمى (تقليد في هذه الرياضة) على شكل شخصية الدب "ويني ذا بو"، في عادة ممكن أن تثير الجدل في الصين كون العديد من النقاد الاجانب يشبهون الرئيس شي جينبينغ بالدب الافتراضي.

رغم اقتصار جماهير الأولمبياد على المحليين، تعهدت السلطات الصينية بضمان حصول هانيو على الدعم، والتدخل الرسمي يؤكد مدى ضخامة نجوميته.

إلا أن المرشح الابرز في بكين سيكون الاميركي نايثن تشين (22 عامًا) بطل العالم ثلاث مرات مع التفافاته الرباعية.

الصينية إيلين غو (تزلج حر)

وُلدت إيلين غو من أب أميركي وأم صينية في كاليفورنيا ومثلت الولايات المتحدة قبل أن تستبدلها بالصين في العام 2019. من المرشّح أن تكون المتزلجة الحرة المتوجة بلقبين في بطولة العالم من أبرز الرياضيات في الأولمبياد. بعمر الثامنة عشرة، فهي عارضة أزياء وطالبة متفوقة وتخطط للالتحاق بجامعة ستانفورد العام المقبل. هي معروفة في الصين تحت اسم "غو أيلينغ". احتُضنت بحماسة في الصين، وتكنيها الصحافة المحلية بـ"الأميرة الضفدع" نظرًا للخوذة الخضراء التي ترتديها.

وُلدت إيلين غو من أب أميركي وأم صينية في كاليفورنيا مراسل سي أن أس/ا ف ب

الاميركية ميكايلا شيفرين (التزلج المتعرج)

تصبو نجمة التزلج الأميركية ميكايلا شيفرين لحصد ذهبيتها الثالثة في التعرّج، وقدمت مستويات رائعة خلال تحضيراتها لبكين. أحرزت ابنة السادسة والعشرين كأس العالم لثلاث سنوات متتالية حتى 2019، وفي موسم 2021-2022، صعدت الى منصة التتويج عشر مرات، محرز الذهبية أربع مرات لترتقي الى صدارةالتصنيف. أصبحت على بعد 13 انتصارًا من معادلة الرقم القياسي للاسطورة السويدي إينغيمار ستينمارك (86).

احرزت الاميركية ميكايلا شيفرين لقب كأس العالم ثلاث سنوات تواليا جو كلامار ا ف ب/ارشيف

ويبدو أنها طوت الفترة السوداء في شتاء 2019-2020 إثر حادثة رهيبة تمثلت بوفاة مفاجئة لوالدها، جائحة كورونا وإصابة في ظهرها.

الاميركية كلوي كيم (ألواح التزلج)

وُلدت كيم في الولايات المتحدة لوالدين كوريين وأصبحت من نجوم أولمبياد بيونغتشانغ 2018 بعمر السابعة عشرة. حصدت نجمة ألواح التزلّج (سنوبورد) ذهبية نصف الأنبوب في كوريا الجنوبية، حيث لقيت تشجيعًا من الجماهير فيما لو كانت تمثلهم رسميًا. حققت منذ حينها ذهبية بطولة العالم عامي 2019 و2021. حُرمت من أولمبياد 2014 في سوتشي بسبب صغر سنها، وأصبحت في 2016 أول امرأة تلتف بمقدار 1080 درجة (أي ثلاث لفات كاملة 365*3). في نيسان/أبريل الفائت، كشفت أنها كانت ضحية للعديد من الإهانات العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي يوميًا، وسط موجة من العنف ضد الآسيويين في الولايات المتحدة.

الاميركية كلوي كيم فازت بذهبية اولمبية بعمر السابعة عشرة في السنوبورد كيريل كودرياتسيف ا ف ب

الاميركي شون وايت (ألواح التزلج)

في سن الخامسة والثلاثين، لا يزال وايت نجم السنوبورد مع ألقابه الأولمبية الثلاثة (2006، 2010 و 2018) في فئة نصف الأنبوب. سيشارك في بكين في الألعاب الشتوية للمرة الخامسة المتوقع ان تكون الاخيرة. على الرغم من ثروته، إصابة خطيرة في عام 2017 وأنشطته الجانبية العديدة (الموسيقى والسينما وتنظيم الأحداث الرياضية القصوى)، فإن وايت مصمم على الفوز بالميدالية الذهبية الرابعة. طمح بالمشاركة في أولمبياد طوكيو الصيفي العام الماضي في منافسات سكايت بورد، لكنه فشل في التأهل.

© 2022 AFP