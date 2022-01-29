بطولة أستراليا المفتوحة: مدفيديف يريد لعب دور المُعكّر في النهائي ضد نادال

ملبورن (أ ف ب) – مرّة جديدة، يريد الروسي دانييل مدفيديف لعب دور المُعكّر في مواجهة منافسه الإسباني المخضرم رافايل نادال الساعي الى إحراز لقبه الحادي والعشرين في بطولات الغراند سلام (رقم قياسي)، عندما يتواجهان في المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة اولى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، الأحد.

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وسبق لمدفيديف ان أجاد هذا الدور عندما حرم الصربي نوفاك ديوكوفيتش من إحراز لقبه الكبير الحادي والعشرين والانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الذي يتساوى فيها مع نادال بالذات والسويسري روجيه فيدرر، وذلك عندما هزم الصربي بثلاث مجموعات نظيفة في نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز في أيلول/سبتمبر الماضي.

وعلق الروسي على مهمته المقبلة بقوله "إنها منافسة كبيرة. أنا سعيد لكوني أملك الفرصة مجددا لايقاف احدهم من كتابة التاريخ".

وقال مدفيديف (25 عاماً) الذي بلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للعام الثاني تواليا بعد سقوطه في نهائي النسخة الماضية أمام ديوكوفيتش "كل ما في الأمر بأني في كامل تركيزي لكي أقوم بعملي. بطبيعة الحال، وأنا لا أكذب، أدرك تماماً ما يسعى اليه رافا، وادرك ما كان نوفاك يسعى اليه أيضا".

وقال عن لقائه المرتقب مع نادال "أعتقد بأنها ستكون معركة كبيرة، ربما معركة بدنية. يسعى رافا دائما الى تبادلات طويلة لإنهاك خصمه، لكني أحبذ هذا الأمر أيضا".

وأضاف "ندرك جميعا بأن رافا سينافس حتى الرمق الاخير والأمر سيان بالنسبة إلي" مشيرا الى انه "يتعين علي اللعب بأفضل مستوى لي من أجل تحقيق الفوز".

مسار صعب لمدفيديف

ولم يكن طريق مدفيديف مفروشا بالورود لبلوغ المباراة النهائية لأنه تخطى الاسترالي المشاكس نيك كيريوس أمام الجمهور المحلي، ثم عانى كثيرا أمام الأميركي المغمور مكسيم كريسي والكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الذي سنحت له كرة حسم المباراة في صالحه دون أن يتمكن من استغلالها، قبل أن يروّض اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في نصف النهائي.

يخشى مدفيديف من معركة طويلة مع نادال مايكل إيري ا ف ب

اما نادال فبلغ نهائي احدى بطولات لغراند سلام للمرة التاسعة والعشرين في مسيرته والسادسة في أستراليا وعلق على مواجهته مع مديفيدف بالقول "سأواجه أحد أصعب المنافسين في هذه البطولة في المباراة النهائية".

وتخطى نادال إصابة قاسية في ساقه اليسرى أبعدته عن الملاعب منذ اب/اغسطس الماضي ثم اصيب بفيروس كورونا أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي خلال مشاركته في دورة استعراضية في أبو ظبي.

علّق على ذلك بالقول "قبل شهر ونصف لم أكن أدري ما إذا كان باستطاعتي المشاركة في هذه البطولة وها أنا في النهائي، يتعين علي ان أشكر الحياة على ذلك".

وبالإضافة الى امكانية تحطيم نادال (35 عاماً) لعدد الالقاب في بطولات الغراند سلام، فإنه سيصبح أيضا في حال تتويجه ثاني لاعب في تاريخ اللعبة منذ اعتماد نظام الاحتراف عام 1968(والرابع في التاريخ) يحقق لقبين على الأقل في البطولات الأربع الكبرى، وهو إنجاز حققه ديوكوفيتش العام الماضي عندما توج ببطولة رولان غاروس للمرة الثانية في مسيرته.

ويتفوق نادال على مدفيديف في اللقاءات الأربعة التي جمعت بينهما حتى الآن حيث حقق ثلاثة انتصارات بينها نهائي فلاشينغ ميدوز عام 2019 مقابل خسارة واحدة.

© 2022 AFP